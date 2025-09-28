¡ÚÂ®Êó¡Û¡Ö¥²¡¼¥à¤·¤¿¤¤¤Í¡£²ñ¤¦¡©¡×½÷»Ò»ùÆ¸¤ËSNS¤ÇÏ¢Íí¤·Ï¢¤ì½Ð¤·¤«¡¢ÃË»ÒÂç³ØÀ¸¤òÂáÊá¡¡Ì¤À®Ç¯¼ÔÍ¶²ýÍÆµ¿¡¡ÀéÍÕ¸©·Ù
SNS¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î½÷»Ò»ùÆ¸¤Ë¡Ö¥²¡¼¥à¤·¤¿¤¤¤Í¡£²ñ¤¦¡©¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢Ï¢¤ì½Ð¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢18ºÐ¤ÎÃË»ÒÂç³ØÀ¸¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¤À®Ç¯¼ÔÍ¶²ý¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¤Ë½»¤à18ºÐ¤ÎÃË»ÒÂç³ØÀ¸¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË»ÒÂç³ØÀ¸¤Ï¡¢SNS¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÅÔÆâ¤Î¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î½÷»Ò»ùÆ¸¡Ê11¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥²¡¼¥à¤·¤¿¤¤¤Í¡£²ñ¤¦¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÏ¢Íí¤·¡¢27Æü¸á¸å2»þ¤´¤í¤«¤é¤ª¤è¤½1»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¼«Âð¤ËÏ¢¤ì½Ð¤¹¤Ê¤É¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷»Ò»ùÆ¸¤ÎÊì¿Æ¤ÎÆâ±ï¤ÎÉ×¤¬¡¢ÃË»ÒÂç³ØÀ¸¤Î¼«Âð¶á¤¯¤Ç2¿Í¤¬°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¤·¡¢·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤¿¤³¤È¤Ç»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£½÷»Ò»ùÆ¸¤Ë¥±¥¬¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË»ÒÂç³ØÀ¸¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¡¢Æ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¥²¡¼¥à¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
