大谷とはエンゼルス時代にもチームメート

【MLB】マリナーズ ー ドジャース（日本時間28日・シアトル）

ドジャースは27日（日本時間28日）、敵地マリナーズ戦に臨んだ。試合直前に大谷翔平投手の欠場が発表されたものの、通常通りにNHK-BSでも放送された一戦。試合開始1時間後、“懐かしい人物”が話題を集めた。

口ひげを蓄え、シアトルのマウンドに上がった。先発のタイラー・グラスノー投手がポストシーズンを見据えて3回で降板すると、4回からはアンドリュー・ヒーニー投手が移籍後初の登板を果たした。

今季はパイレーツで26試合に登板し、5勝10敗、防御率5.39と苦戦。8月26日（同27日）にメジャー出場前提となる40人枠から外れ、同29日（同30日）にリリースとなった。9月1日（同2日）、プレーオフ出場規定を満たすギリギリのタイミングでドジャースが獲得。3Aでの登板を経て、この日移籍後初のメジャー昇格となった。

ヒーニーはエンゼルス時代に大谷とチームメートで、日本のファンにもお馴染みの存在。この日の試合前には大谷とヒーニーが熱いハグを交わす場面もあった。

もっとも、ドジャース加入後はマイナーにいたことで再び同僚になったことを知らなかったファンも少なくなかったようだ。「えっエンゼルスにいたヒーニー？ お〜久し振りじゃん」「ドジャースにいたんだ」「ヒーニー懐かしい」「あのヒーニーがまた大谷と同僚に」「エンゼルスにいたヒーニーじゃん！」「ドジャースにいたのか 知らんかった」と反響が広がった。（Full-Count編集部）