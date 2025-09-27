【エルサレム＝工藤彩香】イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は２６日、米ニューヨークで開かれている国連総会の一般討論演説で、英仏などによるパレスチナ国家の承認について「恥ずべき決定で、テロを助長する」と批判した。

ただ、登壇時に各国の外交団が議場から一斉に退席するなど、イスラエルの国際社会での孤立が鮮明となった。

ネタニヤフ氏が登壇すると、パレスチナ自治区ガザなどで続く戦闘に抗議の意を示し、議場からはブーイングが起きた。イスラム諸国を中心に外交団が一斉に退席し、議場の大半は空席となった。日本の外交団は退席せず、傍聴した。

こうした中でもネタニヤフ氏は強気を貫き、パレスチナの国家樹立を「全くの狂気だ」と切り捨てた。イスラエルがガザでジェノサイド（集団殺害）を起こしているとの告発に関しても、「虚偽で真実は逆だ」と主張した。

ガザで生存しているとみられる人質２０人の名前も読み上げ、「全員が帰還するまで休まない」と訴えた。イスラム主義組織ハマスに対しては人質解放を呼びかけ、「従わなければ追い詰める」と戦闘を継続する姿勢を強調した。