スマホカメラの性能が上がり、風景や食べ物といった「撮りたい」写真と、車の停めた場所やスーパーの値札などの「撮らないといけない」写真がライブラリ内に混在するようになった今、写真を撮るという行為は特別感がなくなってしまったのでしょうか。

Photo: kohei.K｜Sigma BFの作例（明るさのみ編集済み）

米写真家のChase Jarvisは、『一番良いカメラは手元にあるカメラだ（Best Camera Is The One That’s With You）』と題した本で、iPhoneで撮影した写真のよさを紹介しました。重いカメラを持ち歩いて、嵩張るアクセサリーの取り回しに労力を費やしていたのでは、せっかくの瞬間が台無しになるのは目に見えています。筆者も大きなカメラを持ち出すのは展示会や取材といった「カメラが主役」のイベントだけで、それ以外の写真は全てiPhoneで撮影して、特に不足は感じていません。

今回試したSigma BF Photo: kohei.K

しかし、そこそこの質の写真が普遍的になったからこそ、車好きがドライブに行くのと同じ感覚で、ちょっと遠出していつもとは違う体験をしたいと感じるようになっていたところ、シグマから「Sigma BF」が登場しました。オランダ・アムステルダムで開催されているIBC2025でハンズオンしてきたので、その体験をご紹介します。この記事ではあえて画素数やセンサーサイズといったパフォーマンスの話には踏み込まず、使ってみてどうだったかに焦点を当てています。

カメラはあくまで写真を撮る道具

Sigma BFの作例（明るさのみ編集済み） Photo: kohei.K

持って見てまず気がつくのが、そのシンプルさです。一般的な一眼レフには、上面にダイヤルが2、3個といくつかのボタン、背面にもホイールが2、3個とボタンが数個ついているのが普通ですが、Sigma BFの上面にはシャッター1個のみ、背面にも4つのコントロールがあるのみで、メカメカしさは全くありません。印字も最小限に抑えられてあり、上面と背面の2箇所のみとなっています。

Sigma BFの背面 Photo: kohei.K

シンプルさはメニューのデザインにも続いており、F値やシャッタースピード、ISO等といった設定には片手ですぐにアクセスできるようになっています。設定もISOなどは上限や下限を設定するのがメインとなっていて、担当者の方もこれにより「カメラに設定を任せ、人は構図に集中できる」ようになるとおっしゃっていました。

背面上部にある「ステータスモニター」では、設定を一目で確認できるほか、他の設定を確認したいときには左右のボタンを押すだけですぐに切り替えることができるようになっているので、ライビビューモニター上に表示される情報を最小限に抑えることができるようになっています。

アルミ製のボディキャップ Photo: kohei.K

筐体はアルミの塊から削り出されており、シグマ曰くカメラ史上初となる継ぎ目のないユニボディとなっています。細かいところですが、レンズマウントをカバーするボディキャップもアルミでできていて、ずっしり重みがあったのが個人的には好きなポイントでした。

特別なデザインならではのデメリットも

デザイン、操作性共に100点満点としたいSigma BFですが、そのシンプルさ故のデメリットもあります。

角張ったデザインがえ指が痛くなることも Photo: kohei.K

使ってみて一番のネックだったのが、四角いデザインです。カメラを持つ際、手や指で角を包み込むように持ったり支えたりすることがあるかと思いますが、Sigma BFのデザインでは長時間持ち続けるのは難しいのではないかと感じました。

また、カメラ筐体の片方は凸凹したデザインにはなっていますが、それ以外はスムーズなアルミとなっているため、汗ばんでいたりするとグリップしにくいのではということも気になる点です。

筐体が比較的薄めで、グリップが一般的な一眼レフよりも限られていること、更にボディとのバランスを考えると、どのレンズと合わせるかを選ぶカメラということも使用シーンによってはデメリットかもしれません。

それでもデメリットがあまり関係ない理由

Sigma BFの作例（明るさのみ編集済み） Photo: kohei.K

とはいえ結局のところ、こういったデメリットはSigma BFを検討している人には当てはまらないため、関係ないでしょう。Sigma BFは何時間もの連続使用や悪天候を念頭に置いて設計されたものではありませんし、大きな望遠レンズと組み合わせるようなカメラでもありません。肩からストラップで下げたりバッグに入れて持ち歩き、単焦点やコンパクトなレンズと組み合わせたうえでストリートフォトや日々の生活の一部を撮影するために最適です。アクセサリーや拡張性などを気にせずとも、高級カメラにお金を費やして自分の視点をキャプチャしたい「肩肘張らない写真ガチ勢」にピッタリと言えるでしょう。

という記事を書いている間にとても欲しくなってしまった私ですが、お値段はなんとボディだけで38万5000円。十分それ相応の価値はあると思いますが、同じぐらいの金額で長距離海外旅行ができると思うと悩ましいものです。