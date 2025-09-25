二刀流・大谷が積み重ねる“異次元記録”

ドジャースの大谷翔平投手が“唯一無二”の記録をさらに更新した。23日（日本時間24日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。今季最長6回を投げて8奪三振5安打無失点と圧巻の投球を披露した。米データ会社「コーディファイ・ベースボール」は、大谷の投打にわたる異次元の記録を紹介し活躍を称えた。

メジャー通算100試合目となる節目の登板で大谷が躍動した。最速101.2マイル（約162.9キロ）を記録するなど、6回91球を投げて8奪三振の快投。無四球無失点で2023年9月の右肘手術以来初となるクオリティスタート（QS）を記録した。救援陣が逆転を許し2勝目はならなかったが、8月27日（同28日）の本拠地・レッズ戦から続く連続イニング無失点を16回2/3に伸ばした。

「コーディファイ・ベースボール」は公式X（旧ツイッター）で大谷の活躍を紹介。「ショウヘイ・オオタニはこの5年間で231本塁打を放ち、その間に604人の打者を三振に仕留めた。ベーブ・ルースは、30本以上のホームランを打ったシーズンに、ただの一度も3奪三振を超えたことがありません。本当に。『ベーブ・ルース以来』と言うのはやめましょう。ショウヘイは唯一無二の存在です」と報じた。

大谷は24日（25日）の試合前時点で打率.282、53本塁打、99打点を記録し、リーグトップのOSP1.011、両リーグトップの142得点。リーグのHR王争いではカイル・シュワーバー（フィリーズ）と1本差としており、“二刀流”としてドジャースをけん引する活躍を続けている。（Full-Count編集部）