「デジタル成人年齢」議論へ

【ワシントン＝中根圭一】欧州連合（ＥＵ）のウルズラ・フォンデアライエン欧州委員長は２４日、子供のＳＮＳ利用に年齢制限を設ける「デジタル成人年齢」の導入を検討する意向を示した。

ＥＵでの規制の在り方を議論するため、保護者や教師、科学者らを交えた専門家チームを設ける。オーストラリアで成立した、１６歳未満のＳＮＳ利用を禁じる法律などを参考にする。

訪問先の米ニューヨークで開かれた豪政府主催行事での講演で明らかにした。中毒性のある設計やいじめ、自傷行為の助長といったＳＮＳの問題に触れ、「子供を育てるのは親であり、アルゴリズム（処理手順）ではない。次世代を守るのは我々の責務だ」と述べた。喫煙や飲酒、成人向けコンテンツの利用と同様に、ＳＮＳ利用にも年齢制限が必要との考えを示した。

背景として、ＥＵ内の９〜１５歳がＳＮＳやインターネットに費やす時間は過去１５年で２倍以上に増えたことを挙げた。新たな規制が加盟国に法的義務を課すものになるかどうかは明言しなかった。

フランス、スペイン、ギリシャ、デンマーク、イタリアの５か国は７月、欧州委員会の主導下で、ＳＮＳの年齢確認を行うなどの試験的な取り組みを始めており、規制を求める機運が高まっている。