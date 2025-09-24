ÂæÏÑÈþ½÷¥Á¥¢¤Î¹¥Êª¤Ï¡ÖÁÄÊì¤Î¼êÎÁÍý¡×¡¡½ãËÑ¤ÊÌ¥ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¡ÄÀÀ¤¦¡Ö¿ÊÊâ¤ÈÀ®Ä¹¡×
¡¡²Ú¤ä¤«¤Ê±þ±ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÇ®»ëÀþ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¡¢Ç¯¡¹ÃíÌÜÅÙ¤¬Áý¤¹ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå6µåÃÄ¤Î¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¡£ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¥Á¥¢¤ÎÀè¶î¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂæÏÑÆÈ¼«¤Î±þ±ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿¡ÖRakuten Monkeys¡×ÀìÂ°¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¡ÖRakuten Girls¡×¤Î2025¥·¡¼¥º¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë°ìÌä°ìÅú¤ò¼Â»Ü¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁÇ´é¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²óÅú¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤ÏÇØÈÖ¹æ27¡¦¼ãß®¡Ê¥í¡¼¥È¥ó¡Ë¤µ¤ó¡£9·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ç161cm¡¢¼ñÌ£¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡¢¿²¤ë¤³¤È¡¢²Î¤¦¤³¤È¡£ÂæÏÑ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡ÊP.LEAGUE+¡Ë¡ÖÅí±à¥Ñ¥¦¥¤¥¢¥ó¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥Ä¡×¤Î¥Á¥¢¥Á¡¼¥à¡ÖPilots Crew¡×¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¥À¥ó¥¹¡¢±é·à¡¢²Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¹â¹»1Ç¯À¸¤«¤éÉñÂæ·Ý½Ñ´ØÏ¢¤ÎÀì¹¶¤ò³Ø¤ó¤À¡£Ì´¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë²áÄø¤Ç¡¢¿ô¡¹¤ÎCM½Ð±é¤äÂæÏÑ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò½Å¤Í¤¿·ÐÎò¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Rakuten Girls²ÃÆþ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤éÃÎ¤ê¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿OG¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎYURI¤µ¤ó¤ËÍ¶¤ï¤ìµå¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¤³¤È¡£¤½¤³¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤¿Ç®¤¯¥Á¡¼¥à¤ò±þ±ç¤¹¤ëµå¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¡¢´ÑµÒ¤È°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Î»Ñ¤Ë¼æ¤«¤ì¡Ö¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ãß®¤µ¤ó¡£¤½¤Î¸å¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞYURI¤µ¤ó¤¬Rakuten GirlsÃ´Åö¼Ô¤È²ñ¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤é¤¢¤Ê¤¿¤âÆþ¤é¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¡¢²ÃÆþ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¼ãß®¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÌîµå¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Î³èÆ°¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸µµ¤¤òÍ¿¤¨¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤È¤Õ¤ì¤¢¤¦µ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¡¢¾ï¤Ë¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢7Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëRakuten Girls¤Î³èÆ°¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢þ¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¤ò°ì¸À¤ÇÉ½¤¹¤È¡©
¡ÖË¤«¤Êº²¡×
¢þÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤Ï¡©
¡Ö²Î¤Ï¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤«¤Ê¡×
¢þ¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤Ï¡©
¡Ö¥À¥ó¥¹¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¡×
À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¡Ö¹â¤¤IQ¤ÈÃÎ·Ã¤ò»ý¤ÄÍµÊ¡¤Ê¿Í¡×¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤
¢þ¡Ö¡»¡»¡×¤¬Âç¹¥¤¡ª
¡ÖÇ¤ä¸¤¡¢»Ò¤É¤â¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤³¤È¡¢Í§¤À¤Á¤È¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×
¢þ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ï²¿¤ò¤¹¤ë¡©
¡Ö¿²¤ë¡×
¢þ¿ÍÀ¸¤ÎºÇ¸å¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤Ï¡©
¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¼êÎÁÍý¡¢´¥ÌÍ¡×
¢þ¶ì¼ê¤Ê¿©¤Ù¤â¤Î¤Ï¡©
¡Ö¥¿¥í¥¤¥â¡×
¢þÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é²¿¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡©
¡Ö¹â¤¤IQ¤ÈÃÎ·Ã¤ò»ý¤ÄÍµÊ¡¤Ê¿Í¡×
¢þ·ÈÂÓ¤ÎÂÔ¼õ²èÁü¤Ï¡©
¡Ö¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¡×
¡¡
¢þ¤Ä¤¤Çã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ï¡©
¡Ö¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¿©¤ÙÊª¡×
ÍèÆü¤Ç¼Â´¶¤·¤¿¡ÖËÌ³¤Æ»¤Î¥«¥ËÌ£Á¹¥é¡¼¥á¥ó¡×¤ÎÈþÌ£¤·¤µ
¢þ¤¤¤Ä¤â»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡©
¡Ö·ÈÂÓÅÅÏÃ¡×
¢þRakuten Girls¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é²¿¤ò¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡©
¡Ö·ÝÇ½´Ø·¸¤«¤Ê¡×
¢þÆüËÜ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¡ÖËÌ³¤Æ»¤Î¥«¥ËÌ£Á¹¥é¡¼¥á¥ó¡×
¢þ2025¥·¡¼¥º¥ó¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¡ª
¡Ö¿ÊÊâ¤ÈÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡×¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë