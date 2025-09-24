»³²¼Èþ·î¡Ö·ù¡¢¤â¤¦µ¢¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¤Ç»¶¡¹
½÷Í¥¤Î»³²¼Èþ·î¡Ê26ºÐ¡Ë¤¬¡¢9·î23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö·ù¡¢¤â¤¦µ¢¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¡×¤Èµã¤¤òÆþ¤ì¤¿¡£
±Ç²è¡Ö²Ð¶ôÄ»¤ò¡¢¶ô¤¦¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¿å¾å¹±»Ê¡¢»³²¼Èþ·î¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëSnow Man¡¦µÜ´ÜÎÃÂÀ¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£»³²¼¤Ï4Ç¯Á°¤Ë¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¤Î¿§¤¬Ç»¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¤ËÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£
»³²¼¤ÎÉÔ°ÂÄÌ¤ê¡¢¸«»ö¤Ê¼ê¤Ä¤¤Çºî¤Ã¤¿¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤òÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¡¦»³Åº´²¤Ë¹óÉ¾¤µ¤ì¡ÖºÇ°¡Á¡ª¤â¤¦½Ð¤Ê¤¤¡×¤È¤à¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢·ã½¤ÎÈ³¥²¡¼¥à¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö·ù¡¢¤â¤¦µ¢¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¡×¤Èµã¤¤òÆþ¤ì¤ë¡£
ºÇ¸å¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÌ¾Êª¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤Ï²¿¤È¤«²óÈò¤Ç¤¤¿¤¬¡¢»³²¼¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤«µÕ¤Ë¿©¤é¤Ã¤È¤¤¤¿Êý¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈºÇ¸å¤Ë¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë½ç±þ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¡¢MC¤ÎóÊÎÛ¡¦ÀîÅçÌÀ¤«¤é¡Ö¤½¤ó¤Êµ¤¤ò¸¯¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
±Ç²è¡Ö²Ð¶ôÄ»¤ò¡¢¶ô¤¦¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¿å¾å¹±»Ê¡¢»³²¼Èþ·î¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëSnow Man¡¦µÜ´ÜÎÃÂÀ¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£»³²¼¤Ï4Ç¯Á°¤Ë¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¤Î¿§¤¬Ç»¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¤ËÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£
ºÇ¸å¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÌ¾Êª¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤Ï²¿¤È¤«²óÈò¤Ç¤¤¿¤¬¡¢»³²¼¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤«µÕ¤Ë¿©¤é¤Ã¤È¤¤¤¿Êý¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈºÇ¸å¤Ë¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë½ç±þ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¡¢MC¤ÎóÊÎÛ¡¦ÀîÅçÌÀ¤«¤é¡Ö¤½¤ó¤Êµ¤¤ò¸¯¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£