「ミス日本大学法学部2024」でグランプリを獲得した町さくらさん（22）が、自身のX（旧Twitter）で「垢抜け大成功（中略）【結論】お金ないなら、垢抜けは無理！」と発信したことでプチバズり中だ。なぜ自らこうした発言をしたのか。本人に直撃すると、思わぬ狙いが語られた──。【前後編の前編】

【写真】ほぼすっぴんの完全オフの町さんや、垢抜け前の町さんなど

かつては学園祭での投票イベントとしての側面が大きかったミス・コンテスト。しかし近年はネット投票も導入されるようになり、主戦場はSNSに移行した。候補女性らはライブ配信などで応援を募るなどミスコンのあり方は大きく変貌を遂げている。

特にネット投票により増えたのが「ミスコンおじさん」の存在だ。ライブ配信などで多額のお金を投じる"おじさん"などが「石油王」と呼ばれるなど、候補女性らにとってSNSの存在は大きなものとなった。町さんが今回投稿の狙いについて明かす。

「ミスコンに挑戦する女性たちには欠かせない『ミスコンおじさん』たちには、もちろんとても感謝しています。ミスコン出場は私にとって高校生の頃からの夢でしたから。そのグランプリ獲得が叶ったいま、私がしたいことは『同じように可愛くなるために努力をする女の子たちに有益な情報を発信すること』なんです。

『垢抜け大成功』なんて発言をわざわざしたのは、そういうストレートな物言いの方が女の子に刺さるだろうなって思ったからです」

町さんが8月28日に投稿した『垢抜け大成功』のリプライには"垢抜け"に必要な貯金額、町さんが試みた美容医療、ダイエット法や使用コスメなどが実践的な形でまとめられている。

「Xのフォロワーは1万人にも満たないのに1139万インプレッションにもなって驚きました。これまで見たこともない数字です。

でも、ひとつだけ言いたいのは、私の認識では美容医療であって整形ではない、ということです」

町さんがした美容医療とは何か。美容医療は整形とどう違うのだろうか。

「美容医療はあくまでもエイジングケア目的。私がした施術はたるみや小じわ、毛穴の改善ができる高周波や超音波などです。

まあ、顎に打ったボトックス注射はヒアルロン酸のように注入するものなので『プチ整形』なんて言い方はしますが。でも目的はフェイスラインをシャープにしたり、シワの改善です。だから、あくまで『美容医療』に当てはまると思います」

町さんにはこんなこだわりもあるという。

「骨そのものを削ったりとか、歳をとっても変わらない部位を変える施術はしないんです。もとから持っている顔に涙袋形成などのヒアルロン酸を足したりもしてません。"美"の道は果てしないと思うんです。可愛いには天井がないから、上を目指せばキリがない。今は美容医療で3ヶ月に1回ペースで韓国に通っています。骨切りしたほうがわかりやすく顔の形は変わる。だから、外見を変えようと思ったら、『やるならここまで』という線引きも必要だと思っています」

温かいDMに救われた

今回の投稿で"整形告白じゃないか"などと町さんを誹謗するようなコメントは複数ついて炎上したというが、DMは意外にも温かいものばかりだったという。

「すごい努力してますねとか、応援してますとか、情報ありがとうございますとか、女性の皆さんからのDMが多くて、本当に嬉しかったです。救われました。女性の方には刺さる発信だったのかなって思います」

聞けばミスコン投票時代は精神的負担も多かったという。

「毎日5時間はライブ配信をしていましたね。風邪で寝込んでいる日や、旅行中や外出中も配信をして、まさに私の時間を捧げてきました。

そんななか、上から目線で『投票してあげるから』と、ちょっと嫌だなってことを言われたこともありました。その時に比べたら、今の激励のDMがめっちゃ励みになります」

並々ならぬ努力を重ね、ミスコングランプリという夢を叶えた町さん。後編記事では、そもそもなぜミスコン出場を決意したかや、町さんの今後のビジョンについて聞いた。

