ガルシアパーラはレッドソックスなどで活躍…首位打者2回の大型遊撃手

【MLB】ドジャース 7ー5 ジャイアンツ（日本時間21日・ロサンゼルス）

大打者も舌を巻いた。ドジャース・大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、本拠地ジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、2試合連発となる53号を放った。チームを勝利に導く打棒。試合後、ドジャースOBの解説者は大谷と並みの強打者の違いについて説明した。

1点リードの6回先頭の打席だった。大谷は右腕ペゲーロの外角高め、99.9マイル（約160.8キロ）フォーシームを一閃。左中間スタンドへ打球速度107.4マイル（約172.8キロ）、飛距離403フィート（約122.8メートル）、角度33度の強烈な打球を叩き込んだ。衝撃の一発にスタジアムが揺れた。

試合後の地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」では何度も大谷の53号がリプレーされた。レッドソックスやドジャースなどで活躍し、首位打者2回の実績を誇る解説のノマー・ガルシアパーラ氏は「この後投げる投手にとっても助かります。攻撃陣は『ヘイ、みんな。レッツゴー！ （リードしたけど）得点を奪い続けないといけないよ！ 投手は0を並べ続けているから、今度は僕たちの番』という感じでしたね」と気持ちを“代弁”した。

ガルシアパーラ氏自身は大型遊撃手として一時代を築き、シーズン30本塁打以上を2回、通算227発の実績を誇る。それでも大谷の打球は別格だと感じているようで、「ショウヘイのパワーはえげつないです。逆方向の本塁打です。打った瞬間分かっていたので、彼は余韻を楽しむことができます。それがパワーのある打者と（真の）パワーヒッターの違いです」と言葉を並べた。

大谷は52号、53号と逆方向に打った瞬間の弾丸のようなアーチを描いている。「パワーのある打者は逆方向に打った瞬間走りながら入ってくれと思いますが、（真の）パワーヒッターは逆方向に本塁打を打つことが出来るので『はい、また打ちました』という感じですね」とガルシアパーラ氏は脱帽していた。（Full-Count編集部）