トヨタの「ロールーフ“スライドドア”ミニバン」アイシスに反響多数！ 全長4.6m級で「ひろびろ開口部」の利便性に「ハイブリッドあれば生き延びたはず」の声も？ 斬新フルフラットシートも便利な「5ナンバーモデル」に寄せられた“熱視線”とは

「“ちょうどイイサイズ”で良かった」の声も

低床・低重心でルーフの高さもそれほどなく、乗用車感覚で乗れるミニバンのひとつにトヨタ「アイシス」がありました。

特別なスライドドアと多彩なシートアレンジを持った、ユーティリティ性能の際立つ1台です。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「ロールーフ“スライドドア”ミニバン」です！ 画像で見る（30枚以上）

惜しまれつつ2017年に絶版となったアイシスに対し、SNSなどには今も多くの声が集まっていました。

ロールーフなのに室内ひろびろな絶版モデル「アイシス」に寄せられた声とは!?

アイシスは2004年にデビュー。2リッターと1.8リッターの直列4気筒エンジンを搭載した5ナンバーサイズミニバン（一部3ナンバーサイズのグレードあり）でした。

アイシスのボディサイズは、全長4635〜4640mm×全幅1695〜1710mm×全高1640〜1670mmで、ホイールベースは2785mm。

ロールーフかつ取り回しのしやすい手ごろなサイズ感ですが、室内長2705mm×室内幅1470mm×室内高1315mmと、移動するにも車中泊に使うにも十分な広さが確保されています。

そんなアイシスの特徴的なポイントは、助手席側のスライドドアにBピラーが内蔵されている点にあります。

助手席ドアと助手席側スライドドアを開けると、仕切りの無い大きなドア開口部「パノラマオープンドア」が出現。

1890mmの開口幅と低めの床面地上高が相まって、乗降のみならず荷物の積載も容易です。

こうした特殊なドアは、他社でもダイハツの軽スーパーハイトワゴン「タント」など限られたモデルでしか採用例がないもので、多くのユーザーから重宝された便利機能でした。

また2列目シートは座面がチップアップでき、さらに前後方向へのスライド機構が備わるため、畳んで広いラゲッジスペースを作ったり、スライド機構で足元広々の2列目シートを作ったりと、多彩なシートアレンジも可能でした。

近年は、さらに背が高く全長4.7m級の箱型ボディを持つミドルクラスミニバン（トヨタ「ノア」や日産「セレナ」など）が人気の中心となっています。

しかし、よりコンパクトながら十分に実用的だったアイシスも一定の需要を集め、13年にわたって愛され続けました。

そんなアイシスに対し、SNSなどでは今もさまざまな反響が寄せられています。

多かったのは、「ほんと、ちょうどイイサイズだった」「ノアやヴォクシーだと大きすぎた（からアイシスを選んだ）」「便利過ぎて次もアイシスにした」などといった、コアなアイシスファンによるアツい声の数々でした。

特に「パノラマオープンドアは便利だった」「ベビーカーを畳まずに乗せられた」など、センターピラー（柱）のない大きな開口部のドアが魅力のポイントだといいます。

さらに「ハイブリッドがあったら生き延びたはず。もったいない！」「電動化すれば今でも十分に商品力はあると思う」など、後継モデルを熱望するコメントもみられるなど、絶版車となった今もなお根強い支持を集め続けているようです。