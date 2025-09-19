¥Ù¥Æ¥£¥¹¤¬¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤òÈÎÇä¡¢¡ÖËÍ¤Ï¸ç¤ê¤ò³«¤¤¤¿¡×
¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Î¥Ù¥Æ¥£¥¹¤ÏFW¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥é¥¤¥ó¤òÈÎÇä¤·¤¿¡£
º£²Æ¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡Ë¤«¤é¥Ù¥Æ¥£¥¹¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¡£´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòµ¨¤Ï¡¢26»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·9ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢2030Ç¯6·î¤Þ¤Ç·ÀÌó¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¡£
Æ±Áª¼ê¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢¥Ù¥Æ¥£¥¹¤Ï¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥é¥¤¥ó¤òÈÎÇä¡£Æ±Áª¼ê¤Î¼ó¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¡ÖIluminado¡×¡Ê¸ç¤ê¤ò³«¤¤¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡Ë¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿T¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏËÍ¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ì¤Ä¤À¡£ËÍ¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¸ç¤ê¤ò³«¤¤¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤ÏÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥É¥¤¥Ä¤Î¶¯¹ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÃÇ¤ê¡¢¥Ù¥Æ¥£¥¹¤Ø²ÃÆþ¤·¤¿¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤Ï¡¢Ç¯Êð¤¬2ÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤ë·ÀÌó¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥é¥¤¥ó¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï8·î¤Î·ÀÌó¸ò¾ÄÃæ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢Æ±Áª¼ê¤ÏÇä¾å¤Î°ìÉô¤ò¼õ¤±¼è¤ë·ÀÌó¤Î¤è¤¦¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢T¥·¥ã¥Ä¤Î²Á³Ê¤ÏÆüËÜ±ß¤Ç4100±ß¡Ê°ìÉô4400±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î°áÎà¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Á°¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
2026Ç¯WÇÕ¤Þ¤Ç¤ËÉü³è¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡×5Ì¾
¤Þ¤¿¡ØESPN¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ù¥Æ¥£¥¹¤Î¥é¥â¥ó¡¦¥¢¥é¥ë¥³¥óCEO¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤È¶¦Æ±¤Ç¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥é¥¤¥ó¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤òÄÌ¤·¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä°Ê³°¤Î¼ýÆþ¤âÆÀ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£