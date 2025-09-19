»²Àï2Ç¯ÌÜ¤Î¡ÖBC¥ê¡¼¥°¥¸¥å¥Ë¥¢¡×¥á¥ó¥Ð¡¼·èÄê¡¡´ÆÆÄ¤Ï¸µ±íº¸ÏÓ¡¢8¸©¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿Àº±Ô16¿Í
¸µ¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç¸½»³Íü¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¥¦¥£¥ó¥ºµåÃÄ¼ÒÄ¹¤Î²ÃÆ£´´Åµ»á¤¬»Ø´ø
¡¡ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Î¥ë¡¼¥È¥¤¥óBC¥ê¡¼¥°¤Ï19Æü¡¢¡ÖNPB¥¸¥å¥Ë¥¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È KONAMI CUP 2025¡×¡Ê12·î26Æü¡Á29Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡¦²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡Ö¥ë¡¼¥È¥¤¥óBC¥ê¡¼¥°¥¸¥å¥Ë¥¢¡×¥á¥ó¥Ð¡¼16¿Í¤ò¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¤ÏÆ±¥ê¡¼¥°²ÃÌÁµåÃÄ¤Î¤¢¤ë°ñ¾ë¡¢ÆÊÌÚ¡¢·²ÇÏ¡¢ÀéÍÕ¡¢ºë¶Ì¡¢¿ÀÆàÀî¡¢»³Íü¡¢Ä¹Ìî¤Î8¸©¤«¤éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¸µ¥ä¥¯¥ë¥Èº¸ÏÓ¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï»³Íü¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¥¦¥£¥ó¥º¤ÇµåÃÄ¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë²ÃÆ£´´Åµ»á¤¬ºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡BC¥ê¡¼¥°¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÏºòÇ¯Âç²ñ¤Ë¾·ÂÔ¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ½é»²²Ã¤·¡¢1¾¡1ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£²ÃÆ£´ÆÆÄ¤Ïº£Ç¯8·î¡¢´ÆÆÄ½¢Ç¤¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡ÖÁª¼ê¤È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢¾¡¤Æ¤ë¥Á¡¼¥àºî¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ø¼°HP¤Ç°Õµ¤¹þ¤ß¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ò·Ç¤²¤¿º£Âç²ñ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë