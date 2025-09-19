¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡ÈZERO¡É¹©Æ£¿·°ì¿åÂ²´Û»ö·ï¡¢2026Ç¯1·î¤Ë1»þ´ÖSP¤ÇÊüÁ÷·èÄê¡¡30¼þÇ¯ÆÃÊÌ´ë²è¤ÎËë³«¤±¤Ë
¡¡ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡ÈZERO¡É ¹©Æ£¿·°ì¿åÂ²´Û»ö·ï¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯1·î¤Ë1»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬19Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤¬2026Ç¯¤Ë·Þ¤¨¤ë30¼þÇ¯YEAR¤ÎËë³«¤±¤ò¾þ¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û²óÁÛ¡©¤½¤ì¤È¤âÀµÌ´¡Ä¡©Íö¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¿åÂ²´Û¥Ç¡¼¥È¤ÎÌ´¤ò¸«¤ë¥³¥Ê¥ó
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢¹õ¤º¤¯¤á¤ÎÁÈ¿¥¤ÎÌô¤Ç¡È¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¡É¤Ë¤Ê¤ë¾¯¤·Á°¡½¡½¡£¹â¹»À¸ÃµÄå¡¦¹©Æ£¿·°ì¤Ï¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌÓÍøÍö¤ÈÊÆ²Ö¿åÂ²´Û¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÜÅª¤Ï¡¢ÊÌµïÃæ¤ÎÍö¤ÎÎ¾¿Æ¡¦ÌÓÍø¾®¸ÞÏº¤ÈÈÞ±ÑÍý¤òÃçÄ¾¤ê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎºîÀï¡Ö¿åÂ²´Û¥É¥Ã¥¥êºÆ²ñ¥é¥Ö¥é¥ÖÉü³èÂçºîÀï¡×¤Î²¼¸«¡£¤·¤«¤·¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ï°ì½Ö¤Ç½ª¤ï¤ê¤ò¹ð¤²¤ë¡£
¡¡¿Í¤À¤«¤ê¤ÎÀè¤ËÉº¤¦°ÛÍÍ¤Ê¶õµ¤¤Ë¡¢¿·°ì¤Ï»¦¿Í»ö·ï¤ò»¡ÃÎ¤·¡¢Íö¤Ë·¸°÷¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦»Ø¼¨¤¹¤ë¡£¶«¤ÓÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼»ö·ï¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤«¿Ò¤Í¤ëÍö¤Ë¡¢¿·°ì¤Ï¡ÖÆ÷¤¤¤À¤è¡×¤ÈÅú¤¨¡Ä¡£·ì¤ÎÆ÷¤¤¤òÓÌ¤®¤Ä¤±¤Æ¸½¾ì¤ØÉë¤¡¢»ý¤Æ¤ë´¶³Ð¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò»È¤Ã¤ÆÈÈ¿Í¤ò³ä¤ê½Ð¤¹¡¢Èì¿§¤Î¹â¹»À¸ÃµÄå¤Î¿äÍý·à¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ö·ï¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ÎÆü¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡È¤â¤¦°ì¤Ä¤Î²¼¸«¡É¤¬¡Ä¡£
¡¡¤³¤ÎÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¤Æ¿åÂ²´Û¤ò³Ú¤·¤à¿·°ì¤ÈÍö¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤À¸òºÝ¤¹¤ëÁ°¤Î½é¡¹¤·¤¤µ÷Î¥´¶¤Î2¿Í¤¬¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢20Æü¡¦21Æü¤ËµþÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØµþÅÔ¹ñºÝ¥Þ¥ó¥¬¡¦¥¢¥Ë¥á¥Õ¥§¥¢2025¡Êµþ¤Þ¤Õ¡Ë¡Ù¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£µþ¤Þ¤Õ¤Ç¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡ÖÀÐ´¬¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤ä¡¢ÀÄ»³¹ä¾»¥¢¥ï¡¼¤òµÇ°¤·¤¿¡Ø¿¿¡¦»øÅÁ YAIBA¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦ÀÄ»³»á¤¬¡Ö¥Þ¥ó¥¬¾Â¡×ÈÖÁÈºÇÂ¿¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿Ä¾É®¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ê¤É¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎPV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Í½Ìó¼õÉÕÃæ¤Î2026Ç¯Ì¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤âµþ¤Þ¤Õ¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£2026Ç¯ÈÇ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÎãÇ¯°Ê¾å¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ÇÅÐ¾ì¡£¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥³¥Ê¥ó¡¢Íö¡¢¾®¸ÞÏº¡¢¾¯Ç¯ÃµÄåÃÄ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¤¢¤Î¿ÍÊª¡É¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£È¯Çä¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢1·î¡¦4·î¡¦6·î¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡30¼þÇ¯ÈÇ¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ»Å³Ý¤±¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤È¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬´°Á´Ï¢Æ°¡£2026Ç¯1·î¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ë¤Ï¡¢1·î¤Î¥Í¥¯¥¹¥È¥³¥Ê¥ó¥º¥Ò¥ó¥È¸å¤Ë½é¸ø³«¤µ¤ì¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤òºÎÍÑ¡£2·î°Ê¹ß¤âËè·î¡¢ÊüÁ÷¸å¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëºÇ¿·¥¤¥é¥¹¥È¤¬Íâ·î¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¡È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¹¹¿··¿¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
