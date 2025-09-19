ÉñÂæ¡ØKING OF PRISM-Your Endless Call-¤ß¡Á¤ó¤Ê¤¤é¤á¤±¡ª¥¥ó¥×¥ê¡ù¥Ä¥¢¡¼¥º¡Ù2026Ç¯2·î¤Ë¾å±é¡¡2ÂåÌÜ¥·¥óÌò¡¦ÅÄÂ¼¾£¸ã¤é¥¥ã¥¹¥È¤âÈ¯É½
¡¡ÉñÂæ¡ØKING OF PRISM¡Ù¤Î¿·ºî¸ø±é¤È¤Ê¤ëÉñÂæ¡ØKING OF PRISM-Your Endless Call-¤ß¡Á¤ó¤Ê¤¤é¤á¤±¡ª¥¥ó¥×¥ê¡ù¥Ä¥¢¡¼¥º¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯2·î21Æü¡Á3·î1Æü¤ËÅìµþ¡¦ÆüËÜÀÄÇ¯´Û¥Û¡¼¥ë¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥á¥¤¥ó¤ª¤è¤Ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¡£¾å±éµÇ°YouTubeÆÃÈÖ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Þ¤Ö¤·¤¤¡ªÉñÂæ¡Ø¥¥ó¥×¥ê¡ÙºÇ¿·ºî¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë°ìÍ÷
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥ê¥º¥à¡¦¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥é¥¤¥Ö¡Ù¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¡ØKING OF PRISM¡Ù¤¬¸¶ºî¡£¡Ö¥×¥ê¥º¥à¥·¥ç¡¼¡×¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¡Ö¥×¥ê¥º¥à¥¹¥¿¥¡¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¾¯Ç¯¤¿¤Á¤¬¡¢»îÎý¤äº¤Æñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡£ÉñÂæÈÇ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë2ºîÉÊ¤ò¾å±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤äßê¤á¤¤òÊü¤Ä²Î¤È¥À¥ó¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥×¥ê¥º¥à¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Ç÷ÎÏ¤Î¡Ö¥×¥ê¥º¥à¥·¥ç¡¼¡×¡¢¸¶ºî¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¥·¡¼¥ó¤ÎºÆ¸½¤¬¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´ÑµÒ¤¬¥³¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç»²²Ã¤·¡¢¥¥ã¥¹¥È¤È°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡Ö±þ±ç¾å±é¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ç®ÎÌ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥é¥¤¥Ö´¶¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤Î¤â»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È´Ñ¤ë¡É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡È°ì½ï¤ËÂÎ¸³¤¹¤ë¡É³Ú¤·¤µ¤¬¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡¢6·î27Æü¤è¤êÁ´¹ñ·à¾ì¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡ØKING OF PRISM-Your Endless Call-¤ß¡Á¤ó¤Ê¤¤é¤á¤±¡ª¥×¥ê¥º¥à¡ù¥Ä¥¢¡¼¥º¡Ù¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿ÉñÂæ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤ë¡£·à¾ìÈÇ¤Ç¤Ï¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¤Ç»þ´Ö¤äÀ¤³¦¤òÈô¤Ó±Û¤¨¡¢¼¡¡¹¤È·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê¥×¥ê¥º¥à¥·¥ç¡¼¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÓËÜ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÉñÂæ2ºîÉÊ¤Ç¤âµÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¤¿ÀÄÍÕ¾ù»á¤¬Ì³¤á¤ë¡£¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï19¿Í¤¬½¸·ë¤·¡¢¿·¤¿¤ÊºÂÁÈ¤È¤·¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡£2ÂåÌÜ¡¦°ì¾ò¥·¥ó¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØÅá·õÍðÉñ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÏ¶¼êÀÚ¹¾Ìò¡¢ÉñÂæ¡ØËâË¡»È¤¤¤ÎÌóÂ«¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥·¥ÎÌò¤Ê¤É¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ç¼çÍ×¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÂ¿¿ô±é¤¸¤ëÅÄÂ¼¾£¸ã¡£¥·¥ó¤ÈÆ±¤¸¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¡ÖSePTENTRION¡Ê¥»¥×¥Æ¥ó¥È¥ê¥ª¥ó¡Ë¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï1ºîÌÜ¤è¤ê°ú¤Â³¤¡¢ÂÀÅá²Ö¥æ¥¥Î¥¸¥ç¥¦Ìò¡¦²£°ææÆÆóÏº¡¢¹á²ìÈþ¥¿¥¤¥¬Ìò¡¦Ä¹¹¾ÖÅ¹Ô¡¢½½²¦±¡¥«¥±¥ëÌò¡¦Â¼¾å´îµª¡¢ÂëÎÂ¥ß¥Ê¥ÈÌò¡¦¸Þ½½Íò²í¡£¿·¤¿¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÀ¾±à»û¥ì¥ªÌò¡¦¹âÍüÎç¡¢ÎÃÌî¥æ¥¦Ìò¡¦ÃæÀ¾ÃÒÌé¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡¡¥·¥ó¤¿¤Á¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖOver The Rainbow¡Ê¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¶¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡Ë¡×¤Ë¤Ï¡¢¿ÀÉÍ¥³¥¦¥¸Ìò¡¦¾®Æî¸÷»Ê¡¢Â®¿å¥Ò¥íÌò¡¦¿ù¹¾Âç»Ö¡¢¿Î²Ê¥«¥Å¥Ìò¡¦Âç¸«ÂóÅÚ¡£¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯È´·²¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â¡¢²ñ¾ì¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¿3¿Í¤¬º£²ó¤â¤½¤í¤Ã¤¿¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥×¥ê¥º¥à¥¹¥¿¥¡¤È¤·¤Æ¡¢Ë¡·î¿ÎÌò¡¦Á°Æâ¹§Ê¸¡¢É¹¼¼À»Ìò¡¦¾®Ìî·òÅÍ¡¢¹õÀîÎäÌò¡¦µÚÀîÞ«¡¢»³ÅÄ¥ê¥ç¥¦Ìò¡¦°ÂÎ¤Í¦ºÈ¤¬½¸·ë¡£¥¢¥Ë¥á¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¹¥¿¥¡¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÉñÂæ¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¥·¥ó¤¿¤Á¡ÖSePTENTRION¡×¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ËÂçÏÂ¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼Ìò¡¦²ÃÆ£¾¡¢¹âÅÄÇÏ¾ì¥¸¥ç¡¼¥¸Ìò¡¦¸ÅÃ«ÂçÏÂ¡¢ÃÓÂÞ¥¨¥£¥¹Ìò¡¦¾®ÎÓÎµÇ·¡£Ææ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¿ÀÌµ·î¥¢¥ðÌò¤Ë¥¢¥Ë¥á¤Ç¤âÆ±Ìò¤Î¥Ü¥¤¥¹¥¥ã¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ëÃæ»³ºé·î¡¢Ç¡·î¥ë¥ðÌò¤òº´¡¹ÌÚ´î±Ñ¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡µÓËÜ¡¦ÀÄÍÕ»á¤Ï¡ÖºÆ¤ÓÉñÂæ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ÆÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á°²ó¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¤¿¤á¡¢»ÖÈ¾¤Ð¤Ç½ª¤ï¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬¡¢º£²ó¤Ï³§¤µ¤ó¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¥Ö¥¿¥¥ó¤Ï´°À®¤·¤Þ¤¹¡£ÃíÌÜ¤Ï¤¢¤Î¥¥ã¥é¤Î¥Þ¥¸À¸²Î¤òËÜË®½é¸ø³«¤Ç¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡ª¤½¤·¤Æ·à¾ìÈÇ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤Î¡Ä¤Ç¤¹¡ªÌÂ¤¦¤Ê¡ª´¶¤¸¤í¡ª¡×¤ÈËÜºî¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤È¡¢Ç®¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥áÈÇ¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¤â¤È¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¸¶ºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÉñÂæ¤Ë»ý¤Á¤³¤ó¤À¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éµ¯¤³¤ë¡È¥¥ó¥×¥ê¡É¤ÎÊª¸ì¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤È¶»¤¬¹âÌÄ¤ë¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¤Þ¤¿¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¤¤ç¤¦19Æü¤è¤ê¸ø¼°1¼¡¤ª¤è¤ÓFC¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¾å±é¤òµÇ°¤·¡¢YouTubeÇÛ¿®ÈÖÁÈ¡Ö¤¤é¤á¤¤è¡¢ÆÏ¤±¡ªÉñÂæ¡ØKING OF PRISM¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÇÛ¿®¡×¤¬¡¢20Æü¸á¸å8»þ¤è¤êKING OF PRISM¸ø¼°YouTube¡Ö¥¥ó¥×¥ê¥Á¥å¡¼¥Ö¡×¤Ë¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£½Ð±é¤ÏÅÄÂ¼¡¢²£°æ¡¢¸Þ½½Íò¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ1ÂåÌÜ¡¦°ì¾ò¥·¥ó¤ò±é¤¸¤¿¶¶ËÜ¾ÍÊ¿¤â»²²Ã¡£
¡¡1ÂåÌÜ¡¦2ÂåÌÜ¤Î¥·¥óÌò¤¬¤½¤í¤¤¡¢²áµî¤ÎÉñÂæ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¥²¡¼¥à¡¢¤Þ¤¿º£¸å°ì¾ò¥·¥ó¤òÃ´¤¦ÅÄÂ¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¶¶ËÜ¡¢¤½¤·¤Æ²£°æ¡¦¸Þ½½Íò¤¬¤«¤±¤ë¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡½¡½¡£º£¸å¾å±é¤µ¤ì¤ëÉñÂæ¤¬³Ú¤·¤ß¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê4¿Í¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤ä¡¢¥È¡¼¥¯¡¢¤½¤·¤ÆÉñÂæ¥¥ó¥×¥ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÆÏ¤±¤ë¡£´ü´ÖÆâ¤Ë¡¢»ØÄê¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤âÈÖÁÈÃæ¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
