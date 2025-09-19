¡ÚÌ¡²è¡ÛÂç³ØÀ¸¤¬Â¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¡Ö¥®¥ã¥é°û¤ß¡×¤ÎÀ¤³¦¡¡¹Á¶è½÷»Ò¤Î¡È¥ê¥¢¥ë¡É¤Ë¡Ö¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡×¡Öµã¤±¤¿¡×¡Úºî¼Ô¼èºà¡Û
¡¡Ì¡²è²È¤Î¤¦¤ß¤Î±¤²Ö¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¡Ö¿ÍÀ¸¤â¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ì¤¿¤Î¤Ë¡×¤¬¡¢X¤Ç¹ç·×2000°Ê¾å¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò½¸¤á¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾åµþ¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¼þ°Ï¤È¤Îº¹¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢Í§¿Í¤Î´«¤á¤Ç¡Ö¥®¥ã¥é°û¤ß¡×¤È¤¤¤¦À¤³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¡Ä¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ëÏÃ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤ò¤Î¤¾¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡Ö¤Þ¤¿ÆÉ¤ßÊÖ¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¡È¥®¥ã¥é°û¤ß¡É¤ÎÀ¤³¦
¡¡¤¦¤ß¤Î±¤²Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢X¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¢¥Ö¥í¥°¡Ö¤¦¤ß¤Î±¤²Ö¤Î»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¿ÍÀ¸¥Þ¥ó¥¬¡×¤Ç¥¨¥Ã¥»¡¼Ì¡²è¤Ê¤É¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤Ë¡Ø14ºÐ¤ÇÀ°·Á¤·¤¿»ä¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¡¢2025Ç¯¤Ë¡Ø¿ÍÀ¸¤â¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ì¤¿¤Î¤Ë¡Á¹Á¶è½÷»Ò¤ÎÀäË¾¤È¹¬¤»¡Á¡Ù¡ÊÆ±¡Ë¤ò½ÐÈÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤ß¤Î±¤²Ö¤µ¤ó¤ËºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¤³¤ÎÌ¡²è¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤â¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ì¤¿¤Î¤Ë¡Á¹Á¶è½÷»Ò¤ÎÀäË¾¤È¹¬¤»¡Á¡×¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1ÏÃÌÜ¤«¤é¤ÏX¤äKindle¤ÇÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Q.Ì¡²è¤òÉÁ¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤´¤í¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¦¤ß¤Î±¤²Ö¤µ¤ó¡ÖÍÄ¾¯´ü¤«¤éÌ¡²è²È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£20ÂåÈ¾¤Ð¤Î¤È¤¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬²ê¤Ï½Ð¤º¡¢²ñ¼Ò¶Ð¤á¤ÇÌ¡²è¤òÉÁ¤¯»þ´Ö¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÁÏºî¤«¤éÎ¥¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âà¿¦¤·¤¿¤Î¤òµ¡¤ËX¤Ç¥¨¥Ã¥»¡¼Ì¡²è¤òÅê¹Æ¤·»Ï¤á¡¢²þ¤á¤Æ¤½¤³¤«¤éÌ¡²è²È¤òËÜµ¤¤ÇÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Q.º£²ó¤ÎÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¦¤ß¤Î±¤²Ö¤µ¤ó¡ÖX¤ÇÃ´Åö¤µ¤ó¤«¤é¡¢¡Ø¼ã¤µ¤È»Ô¾ì²ÁÃÍ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡¢¥»¥ß¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤òÉÁ¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ù¤È¤ªÍ¶¤¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Q.¼èºà¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ì¡²è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¸µ¡¹¡Ö¥®¥ã¥é°û¤ß¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¤¦¤ß¤Î±¤²Ö¤µ¤ó¡Ö¡Ø¥®¥ã¥é°û¤ß¡Ù¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤Ï¼ª¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¤³¤È¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø¥Ñ¥Ñ³è¡Ù¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢½÷¤Î»Ò¤ÎÍÆ»Ñ¤ä¿Íµ¤¤Ë±þ¤¸¤ÆµëÍ¿¤¬ÊÑ¤ï¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÃÎ¤ê¡¢¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂÂÖ¤òÃÎ¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Î°Ç¤ò³À´Ö¸«¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Q.¤³¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¤¦¤ß¤Î±¤²Ö¤µ¤ó¡Ö¼ç¿Í¸ø¤Î¡Ø¤â¤Ã¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤¤¡Ù¡Ø¤â¤Ã¤È¤¼¤¤¤¿¤¯¤ò¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦½ã¿è¤Ê´êË¾¤¬¡¢¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¼þ°Ï¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¤È¤¤ËÀ¸¤¸¤ë¡Ø¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤µ¡Ù¤ä¡Ø¾Ç¤ê¡Ù¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤Ï·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
Q.¤â¤·¡Ö¥®¥ã¥é°û¤ß¡×¤ÎÍ¶¤¤¤¬Íè¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¤¦¤ß¤Î±¤²Ö¤µ¤ó¡ÖÌë¿¦¤Î·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥®¥ã¥é°û¤ß¤ÎÍ¶¤¤¤¬Íè¤Æ¤âÈô¤Ó¹þ¤àÍ¦µ¤¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢°ÂÁ´¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¼Ò²ñÊÙ¶¯¤È¤·¤Æ¾¯¤·¤À¤±¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ØÁÏºî¤ÎÎÈ¤Ë¤Ê¤ëÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¹¥´ñ¿´¤Ï¿Ô¤¤Þ¤»¤ó¡×
Q.¼ç¿Í¸ø¤Î¿´¾ð¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¹©É×¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¦¤ß¤Î±¤²Ö¤µ¤ó¡Ö»ä¼«¿È¤¬Ìë¿¦¤ò¤·¤Æ¤¤¤È¤¡¢¡Ø¼«Ê¬¤ÏÆÃÊÌ¤À¡Ù¡Ø¤º¤Ã¤È¤³¤Î»Å»ö¤òÂ³¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡Ù¤Ê¤É¤Î´Å¤¤¹Í¤¨¤È¼ã¤µ¤ÎÀª¤¤¤À¤±¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¿´¾ð¤ò¼ç¿Í¸ø¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»ä¤â¹Åç¤«¤é¾åµþ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÔ²ñ¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤Ê¤É¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶¾ð¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡×
Q.º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¤¦¤ß¤Î±¤²Ö¤µ¤ó¡Ö¡Ø°ìµ¤ÆÉ¤ß¤·¤Æ¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤éµã¤¤¤Æ¤¿¡Ù¡Ø¥®¥ã¥é°û¤ß¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤äÎ¢Â¦¤¬ÃúÇ«¤ËºÙ¤«¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÇÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡ª¡Ù¡Ø¼«Ê¬¤¬ÀäÂÐÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤À¤³¦¤òÃÎ¤ì¤¿¡Ù¡ØÃËÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¶¦´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
Q.ÁÏºî³èÆ°¤Çº£¸å¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¦¤ß¤Î±¤²Ö¤µ¤ó¡ÖÉáÃÊ¤ÏÀ°·Á¤Î¥¨¥Ã¥»¡¼Ì¡²è¤äÂÎ¸³ÃÌ¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÎÌ¡²è¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Î¸÷¤È±Æ¤ä¡¢¿Í¡¹¤ÎÊ£»¨¤Ê¿´¤ÎÆâ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¤Þ¤¿ÉÁ¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤äÀ¸¤Êý¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×