今年も帰ってきたーーーッッ！！【ミスド】ハロウィン仕様が可愛い♡「限定コラボドーナツ」

【ミスタードーナツ】から今年も「ブラックサンダー」との「限定コラボドーナツ」が登場。チョコ仕立てのドーナツが味わえるのはもちろん、ハロウィン風のパッケージにも注目。思わず写真を撮りたくなる可愛らしいビジュアルで、ティータイムの気分が上がりそうです。10月31日まで楽しめるから、ハロウィンパーティーにもぴったり。

ザクザク食感を楽しめる「ブラックサンダーチョコレート」

黒猫やコウモリなど、ハロウィンらしい絵柄入りのキュートなパッケージ。ドーナツがにっこり笑っているように見える、ユニークなデザインもたまりません。チョコレート生地のドーナツに、ブラックサンダーを思わせるザクザク食感のトッピングが特徴で、食べ応えもありそうです。

ゴールデントッピングの色味が映える仕上がり！

「ブラックサンダーチョコレート」のトッピングは、ビスケットやココアクッキーのほか、イナズマを表現したゴールデントッピングが重ねられています。贅沢感のある仕上がりで、気分まで上げてくれそう。@ftn_picsレポーターHaruさんは「美味しい！！！食べ応えも抜群でした」と絶賛！

線がけデコレーションされた「ブラックサンダー & エンゼル」

カボチャやオバケなどのハロウィンモチーフが散りばめられた可愛らしいパッケージ。こちらは線がけされたデコレーションでイナズマを表現しています。「ふんわりイースト生地」（公式サイトより）にチョコレートをコーティング。こちらもビスケットやココアクッキーのザクザク食感がアクセントになりそうです。

生地の中にはホイップクリーム入り！

「ブラックサンダー & エンゼル」の中は、ホイップクリーム入りのプチ贅沢仕様。レポーターHaruさんによると「満足度200%のドーナツでした」とのことなので、チョコドーナツ好きさんにもクリームドーナツ好きさんにもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino