¥Þ¥ó£Õ¡¡¼ý±×¤Ï²áµîºÇ¹â¤ÎÌó£±£³£³£³²¯±ß¡¡¶áÇ¯¤ÏÄã¶õÈô¹Ô¤¬Â³¤¯¤â¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ï¹¥Ä´
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬²áµîºÇ¹â¤Î¼ý±×¤ò¾å¤²¤¿¤È¡¢±Ñ¡Ö£Â£Â£Ã¡×¤Ê¤É³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡Ä¹¤¤ÄãÌÂ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¥Þ¥ó£Õ¤Ïºòµ¨¥ê¡¼¥°£±£µ°Ì¡££±£¹£·£³¡½£·£´Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë£²£±°Ì¤Ç¹ß³Ê¤·¤Æ°Ê¹ß¤Î¥ï¡¼¥¹¥È½ç°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£º£µ¨¤â³«Ëë¤«¤é£´»î¹ç¤Ç£±¾¡£±Ê¬¤±£²ÇÔ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ£´¤Î£±£´°Ì¡Ê£±£·Æü¸½ºß¡Ë¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Ì¾¾¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤ò¾·¤Ø¤¤¤·¤Æ¤â¡¢¥Á¡¼¥àºÆ·ú¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¥Ô¥Ã¥Á³°¤ÏÀä¹¥Ä´¤À¡£±Ñ³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²£°£²£µÇ¯£¶·îËö¤Þ¤Ç¤Î£±Ç¯´Ö¤Ç£¶²¯£¶£¶£µ£°Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó£±£³£³£³²¯±ß¡Ë¤È¤¤¤¦²áµîºÇ¹â¤Î¼ý±×¤òÃ£À®¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Þ¥ó£Õ¤Ï¥¼¥Ã¥±¥ó¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¥¹¥Ê¥Ã¥×¥É¥é¥´¥ó¡×¤È·ÀÌó¤·¡¢£±Ç¯´Ö¤Ç£³²¯£³£³£³£°Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó£¶£¶£¶²¯±ß¡Ë¤Î¼ý±×¤ò¾å¤²¡¢»î¹çÆü¤Î¼ý±×¤â£±²¯£¶£°£³£°Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó£³£²£°²¯±ß¡Ë¤òµÏ¿¤·¡¢²áµîºÇ¹â¤Î¶â³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ó£Õ¤Î¥ª¥Þ¡¼¥ë¡¦¥Ù¥é¥ÀºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ê£Ã£Å£Ï¡Ë¤Ï¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸·¤·¤¤£±Ç¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢µÏ¿Åª¤Ê¼ý±×¤ò¾å¤²¤¿¤³¤È¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¢¤ë²óÉüÎÏ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡Ö£²£°£²£µ¡½£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ»ä¤¿¤Á¥¯¥é¥Ö¤Ï¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Î¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¼Â»Ü¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥ê¥¹¥È¥é¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¹â³Û¾Þ¶â¤Î²¤½£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ê£Ã£Ì¡Ë¤Ë¤Ï»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£¸å¤â¥³¥¹¥Èºï¸º¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£