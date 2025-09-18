◆米大リーグ ドジャース―フィリーズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、本拠地・フィリーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。３打席凡退で迎えた８回に２試合連発の５１号ソロを放った。

３―０の８回先頭。フィリーズ先発左腕・ルサルドの６球目、８８・９マイル（約１４３・１キロ）スイーパーを完璧に捉えた。打球速度１０７・８マイル（約１７３・５キロ）、打球角度３２度、飛距離４０８フィート（約１２４・４メートル）。打った瞬間に本拠地は大歓声に包まれ、白球はセンター右のスタンドに着弾した。

３年連続の本塁打王に向けては、９日（同１０日）にリーグ最速で５０号に到達したライバルのシュワバーが１５日（同１６日）に２位の大谷の目の前で３戦連発となる５３号を放ち、一時は４本差としていたが、大谷が２戦連発で２本差と直接対決で距離を縮めた。今季最長の連続試合出塁は「２２」に伸び、キャリアハイをさらに更新する１３７得点目をマークした。

前日１６日（同１７日）の同戦では二刀流出場。初回に初対戦のシュワバーに対して初球からメジャー自己最速タイの１０１・７マイル（約１６３・７キロ）直球を投げ込み、最後はスライダーで見逃し三振に斬った。続くハーパーには四球を与えたが、結局５回まで投げて許した走者はこの１人だけ。予定のイニングを無安打無失点、６８球で投げ切った。

投手として圧巻の投球を見せると、今度は打者でも魅せた。リリーフ陣が逆転を許し、２点を追う展開となった８回先頭。ロバートソンのカットボールを捉えると、打球速度１１３・４マイル（約１８２・５キロ）、打球角度３７度で高々と舞い上がった白球は飛距離４３０フィート（約１３１・１メートル）で右翼の敵軍ブルペンに飛び込んだ。３試合ぶりの５０号ソロで２年連続となる大台到達。Ｂ・ルース（ヤンキース）らに肩を並べた。５４奪三振と合わせて、前人未到の「５０―５０」（５０本塁打＆５０Ｋ）を成し遂げた。

◇大谷の年度別本塁打数（★は本塁打王）

▽１８年 ２２本

▽１９年 １８本

▽２０年 ７本

▽２１年 ４６本

▽２２年 ３４本

▽２３年 ４４本★

▽２４年 ５４本★

▽２５年 ５１本