ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１８日、うどん店「丸亀製麺」などを運営するトリドールホールディングス（ＨＤ）が１７日に店長の年収を最大２０００万円とする人事制度を導入すると発表したことを報じた。

現在の最大５２０万円から引き上げる。今後３年間で２０００万円級を１０人育成する。トリドール傘下の国内店舗は約１１５０店。３年間で制度の対象者を３００人に増やし、等級ごとに給与水準を設ける。

総合司会を務める同局の安住紳一郎アナウンサーは、このニュースを報じる際に「店長さん、丸亀製麺、今、７５０人いるそうですが、対象になるのは６人ぐらいではないかということですね」と伝えた。

さらに「このニュースが流れるということでの企業ＰＲも十分あると思いますが、やはり、外食産業働く人を大事にしたい。今、４人に１人が離職している現状があるようで、人材獲得競争し烈になっていることは確かなようです」と指摘していた。

そしてこのニュースを報じた後に「人のお給料の話であんまりなんやかんや言っちゃいけないと思いますけど」と切り出し、２０００万円の対象が「６人ぐらい」を引き合いに出し「個人的には、６人に選ばれなかったできる店長が離職するんじゃないかなってそんな心配がありますけど」とコメントしていた。