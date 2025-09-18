ドジャースのユニホームを着て来場

世界的な大富豪も、そのプレーに虜になったのか。16日（日本時間17日）にドジャースの本拠地で行われたフィリーズ戦で、観客席にマイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏が来場。投打二刀流で活躍した大谷翔平投手らのプレーを間近で観戦していた。

ドジャースのユニホームを着たゲイツ氏は、ベンチ近くの最前列で観戦。その様子が現地の観客にも発見され、「大谷似翔平」の名で活動するタレントの井手口佳暉さんもSNSに目撃情報を投稿している。この試合で大谷は投げては5回無失点、打っては50号と大活躍で、世界的大富豪もそのプレーを間近で楽しんだとみられる。

まさかの観戦にSNSも反応。「凄すぎる！ ドジャースのファンなんですね！ ビル・ゲイツまでが……」「うわー……」「ひあぁ……マジですか……」「自分が撮った動画にも映ってた」「うわ、ビルゲイツ観戦してたんだ」「ビルゲイツきてたの？」「ビルゲイツ大谷さん見にきたの？」「本物のビルゲイツなの？」「ホントだ！ ビルゲイツだ！」「エッ、ビルゲイツ!??? ドジャース応援団にこんなVIPが」と沸き立った。

ゲイツ氏はハーバード大学在学中にマイクロソフトを創業し、Windowsを開発。フォーブスの世界長者番付で合計18回も1位の座に輝き、経営の一線を退いた後は慈善活動に尽力していることでも知られる。（Full-Count編集部）