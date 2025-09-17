ハク。の新曲「夢中猫」が、WEBアニメーション『うごく！ねこむかしばなし』の主題歌に決定した。

（関連：【映像あり】ハク。の新曲「夢中猫」が主題歌、WEBアニメ『うごく！ねこむかしばなし』PV第2弾）

同番組は、ぱんだにあによる『ねこむかしばなし』が原作のアニメ作品。書き下ろしの主題歌となっている本楽曲は、ハク。のチャーミングな側面が全面に押し出されており、ポップで疾走感がありながらもどこか耳に残るフレーズが印象的なサウンドとなっている。あいの独特なワードセンスが随所に散りばめられ、アニメともリンクした猫ワードも散りばめられた、ハク。の世界観が溢れた心踊る楽曲だ。

本日より本アニメのメインビジュアルと、PV第2弾が公開。PVの中でも楽曲が使用されている。

さらに、初の韓国でのワンマンライブが12月に決定。12月12日のソウル 弘大 musinsa garage講演のほか、12月13日には釜山 慶星大 Ovantgardeでも開催する。チケットは9月23日18時より発売開始だ。

・メンバーコメント

こんなにも可愛いネコさんたちの曲を書けて嬉しかったです。ゆるい雰囲気なのに、核心を突いた一言を放つ猫さんたち。そんな一面が垣間見える様な楽曲に仕上げました。ライブでは皆も一緒にネコになれる場面があります。ぜひ一緒に歌ってください🙆‍♀️

（文＝リアルサウンド編集部）