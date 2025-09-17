『ポケモン』絶体絶命のリコ…ピンチに現れた人物とは？ 第111話あらすじ＆場面カット
アニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケ テレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）第111話「強く、高みを目指して」あらすじ＆先行場面カットが公開された。
【画像】リコちゃん大ピンチ！現れた人物 公開された『ポケモン』場面カット
17日放送の第111話は、パゴゴの力でラクリウムの浄化に成功したのも束の間、最大出力のスーパーストロングスフィアによって、再び暴走を始めた六英雄ポケモン！
桁違いの強さに圧倒され絶体絶命のリコたち。そのピンチに現れた人物とは…？果たして、狂暴化した六英雄を鎮め、取り戻すことはできるのか―！？
現在の新章「メガボルテージ」編は、ラクアでの決戦から1年後を舞台に、セキエイ学園に通うリコとマスカーニャ、冒険を続けるロイとアチゲータ、成長した2人が再び出会い、キャプテンピカチュウとともに新たな冒険に出るストーリー。ドットや新たな仲間・ウルトとともに、大事な何かを「取り戻す」物語が展開される。
■第111話あらすじ
