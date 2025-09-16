¡ÔÃæ»³ÈþÊæ¤ªÊÌ¤ì²ñ¤Ç¡È¹áÅµ¥È¥é¥Õ゙¥ë¡É¡Õ¼çºÅÂ¦¤ÏËå¡¦Ãæ»³Ç¦¤Ë¡Ö¤ªÎé¤Î°ì¤Ä¤â¤Ê¤¤¡×¤È·ãÅÜ¡ÄÅö»ö¼ÔÄ¾·â¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡Èµ¿ÏÇ¤Î¿¿Áê¡É¤È¤Ï
¡Ò¡Ö¶½¹Ô¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¡×Ãæ»³ÈþÊæ¤ªÊÌ¤ì²ñ¤Ç¡È¾Ã¤¨¤¿¹áÅµ¡Éµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¡Ä½êÂ°»öÌ³½ê¤È°äÂ²¤Î´Ö¤Ç¿¼¹ï¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡Ö±Ê±ó¤Î¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¡×Ãæ»³ÈþÊæ¤¬¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤Æ9¥«·î¡£4·î¤Î¤ªÊÌ¤ì²ñ¤Ë¤Ï1Ëü¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ç¤Ï¡¢¹áÅµ¤È¤·¤Æ½¸¤á¤é¤ì¤¿¤ª¶â¤¬°äÂ²¤ËÅÏ¤é¤Ê¤¤¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö70Ê¿ÊÆ¤Û¤É¤ÎÉô²°¤Ï¡¢Èà½÷¹¥¤ß¤Ë¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤òÆþ¤ì¤Æ¡×¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Ãæ»³ÈþÊæ¤Î¼«Âð
¡¡¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£²ñ¤ò¼çºÅ¤·¤¿·ÝÇ½»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¡¢°äÂ²ÂåÉ½¤Ç½÷Í¥¤ÎËå¡¦Ãæ»³Ç¦¤Ë¿¿Áê¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡½¡½¡£¡ÊÁ´3ËÜ¤Î2ËÜÌÜ¡¿¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Ë
Ãæ»³ÈþÊæ¡¡©︎»þ»öÄÌ¿®
¡¡¢¡¢¡¢¡
¡¡Ãæ»³ÈþÊæ¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ë¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤à¤È¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼»þÂå¤«¤é¡¢37Ç¯´ÖÈþÊæ¤È»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¼ÒÄ¹¤ÎÎëÌÚ¿²Â»á¤¬»öÌ³½ê¤Ç±þ¤¸¤¿¡£
¡Ö²ñ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¹áÅµ¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤«¡¢Ç¦¤µ¤ó¤È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤¬»¶¡¹°¸ý¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤éÀèÆü¡¢2¿Í¤ò¤³¤³¤Ë¸Æ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡²ñ¤«¤é3½µ´Ö¸å¤Î5·î14Æü¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢Ç¦Â¦¤ËÅÅÏÃ¤Ç¼ý»Ù¤ÎÊó¹ð¤È°äÂ²Â¦¤ËÍ¾¾ê¶â¤òÅÏ¤¹»Ý¤òÅÁ¤¨¡¢Íâ15Æü¤Ë¹áÅµ¤È¶¡²Ö¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¥á¡¼¥ë¤ÇÁ÷¤Ã¤¿¡£5·î30Æü¡¢Ç¦¤é¤ÈÌÌ²ñ¤·ÀâÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Ê¤¼¹áÅµ¤¬°äÂ²¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«
¡Ö¹áÅµ¤ÎÁí³Û¤ÏÌÀ¤«¤»¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²ñ¾ìÈñ¤ä²ñ¤ÇÎ®¤¹±ÇÁüÀ©ºî¡¢Áõ²Ö¤Ê¤É¤ÎÈñÍÑ¤Ë»È¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ÐÈñ¤Ï¹ç·×¤Ç2ÀéËü±ß¤¤¤«¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡£Ãæ»³ÈþÊæ¤ÎÌ¾¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤¤«¤¿¤Á¤Ç¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Í¾¾ê¶â¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ç¡¢Ç¦¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë°äÂ²¤Ë¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¤È¡¢¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÎëÌÚ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É¤Î·ÐÍý¤¬Æ±¼Ò¤Î¸ýºÂ¤Ë¹áÅµ¤ò¥×¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¹áÅµ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ë¹áÅµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤«¤é¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¼èºà¤Ç¤Ï¡¢ÎëÌÚ»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿8·î1Æü¤Î»þÅÀ¤Ç¤â¡¢¹áÅµ¤Ï°äÂ²¤Î¤â¤È¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤¿¡£
¡Ö¼õ¤±¼è¤ë°äÂ²¤¬²Ì¤¿¤·¤ÆÇ¦¤µ¤ó¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤³¤Á¤é¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÊóÆ»¤Ç¤ÏÃæ»³¡ÊÈþÊæ¡Ë¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤¬ÁêÂ³¤òÊü´þ¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í¤ÏÃæ»³¤µ¤ó¤ÎÊì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¼õ¤±¼è¤ë°äÂ²¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ÁêÂ³¿Í¤¬Êì¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Ãæ»³²È¼þ°Ï¤ËÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£À¸Á°¡¢ÈþÊæ¤Ï¶â¤ÎÌäÂê¤ÇÊì¤ÈÃÇÀä¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡ÖÈà½÷¤Î¤ª¶â¤ò2·å²¯±ß¤Ï¡Ä¡×ÈþÊæ¤ÈÊì¤Î¡È³Î¼¹¡É
¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢ÈþÊæ¤Ï°ìÀÚ¤Î¤ª¶â¤Î´ÉÍý¤ò¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ëÊì¿Æ¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âºî²È¤ÎÄÔ¿ÎÀ®¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤Æ04Ç¯¤Ë¥Ñ¥ê¤ÇÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿º¢¡¢¤ª¶â¤¬¤Û¤È¤ó¤É»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£¸µ¡¹¼«Í³ËÛÊü¤ÊÊì¿Æ¤Ï¡¢É×¡ÊÈþÊæ¤Î·ÑÉã¡Ë¤ÎÃÏ¸µ¤Î½©ÅÄ¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò³«¤¯¤Ê¤É¤·¤ÆÌ¼¤Î¤ª¶â¤òÏ²Èñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÈþÊæ¤Ë¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡ØÀ¤³¦Ãæ¤ÎÃ¯¤è¤ê¤¤Ã¤È¡Ù¤Ê¤É¤Îºî»ì°õÀÇ¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¸¢Íø¤¬°ä»º¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Êì¤¬ÁêÂ³¿Í¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤âÅÏ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÈþÊæ¤òÃÎ¤ë·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÎëÌÚ»á¤ÏÈþÊæ¤Î½Ð»º¸å¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö·ëº§¤·¤Æ¡¢»Ò¶¡¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤¬Á´Éô»È¤Ã¤Á¤ã¤¦²ñ¼Ò¤Ë¿¶¤ê¹þ¤à¤Î¤ò¤ä¤á¤í¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤ÏÈà½÷¤Î¤ª¶â¤ò2·å²¯±ß¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ç²¶¤¬¤ªÊì¤µ¤ó¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ¡¢¡ÊÈþÊæ¤¬ÂåÉ½¤Î¡Ë¿·¤·¤¤²ñ¼Ò¤Ëº£¸å¤Ï¿¶¤ê¹þ¤à¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡ÖÍÆñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤È¸æÎé¤Î°ì¤Ä¤â¤Ê¤¤¡×
¡¡ÎëÌÚ»á¤ÏÈþÊæ¤«¤éÃæ»³²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¢¤Î²ÈÂ²¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤È¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤ÏÃæ»³ÈþÊæ¤Î¤»¤¤¡£Èà½÷¤Î¿Æ¤À¤È¤ï¤«¤ë¤È¡¢¿·¤·¤¤¿¦¾ì¤Ç¤âÌ¼¤Î¤³¤È¤Ç¿§¡¹Íê¤Þ¤ì¤Æ»Å»ö¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¡£
¡¡Ç¦¤µ¤ó¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤â¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Î¤»¤¤¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤È¤¤Ë¡Ê¥Ó¥Ã¥°¥¢¥Ã¥×¥ëÂ¦¤Ë¡Ë¼ÙËâ¤µ¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÃæ»³ÈþÊæ¤ÎËå¤È¤·¤ÆÂç¡¹Åª¤ËÇä¤ê½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¿Í´Ö¤Ë¡¢¡Ê¥Ó¥Ã¥°¥¢¥Ã¥×¥ë¤È´Ø·¸¤¬¿¼¤¤¥Ð¡¼¥Ë¥ó¥°²ñÄ¹¤Î¡Ë¼þËÉ¡Ê°êÍº¡Ë¤µ¤ó¤¬¡ØÈþÊæ¤ÎÌ¾Á°¤ò»È¤¦¤Ê¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê²ÈÂ²¤ËÃæ»³¤µ¤ó¤Ï¡ØÁ´Éô»ä¤¬°¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¡Ù¤È½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡·ë¶É¡¢7·î²¼½Ü¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÇ¦¤¬¹áÅµ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¡¢ÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÎëÌÚ»á¤ÏÊ°Øð¤ä¤ë¤«¤¿¤Ê¤¤»×¤¤¤òÅÇ¤½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤À¤±À¿¼Â¤Ë²ñ¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢²¿¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¡£¡ÊÇ¦¤«¤é¤Ï¡ËÍÆñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤È¸æÎé¤Î°ì¤Ä¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤¬Éº¤¦¹áÅµ¥È¥é¥Ö¥ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢²þ¤á¤ÆÇ¦¤Ë¼èºà¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤¿¡£
¡¡8·î4Æü¡¢Ç¦¤Ï¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ç½êÂ°»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¤Î¿·°æÍÎ»Ò»á¤È¤È¤â¤Ë90Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤ê¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
Ç¦¤¬·ãÇò¤·¤¿¡Èµ¿ÏÇ¤Î¿¿Áê¡É
¡¡¿·°æ»á¤¬ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö²ñ¤Î»öÁ°¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î¤È¤¤Ë¡¢²ñÈñÀ©¤òÄó°Æ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÇ¦¤È2¿Í¤Ç¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Î¤ªÊÌ¤ì²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢²ñÈñÀ©¤Ç¸Î¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤ë¤¯¸ì¤ê¹ç¤¦ÁÇÅ¨¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¥Ó¥Ã¥°¥¢¥Ã¥×¥ë¤µ¤ó¤Ï°Õ¸«¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ªÊÌ¤ì²ñ¤Þ¤Ç²¿¤âÏ¢Íí¤¬¤Ê¤¯¡¢ÅöÆü¤Ë¹áÅµ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ç¦¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ë¸æÎé¤¬¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤À¤Ã¤¿¡£»²Îó¤·¤¿Êý¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆñ¤·¤¤¡Ù¤È¡×
¡¡Ç¦¤È¤·¤Æ¤Ï¤ª¶â¤ÎÌäÂê¤è¤ê¤â¡¢²ñ¤Î±¿±Ä¤Ë°äÂ²ÂåÉ½¤Ç¤¢¤ëÇ¦¤Î°Õ¸þ¤¬Á´¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÉÔËþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡Ç¦ËÜ¿Í¤âÊ£»¨¤Ê¿´¶¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤Ë»ÄÇ°¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È¿Ö¤¯¤È¡¢¤·¤Ð¤é¤¯´Ö¤òÃÖ¤¤¤¿¤¢¤È¡¢¤³¤¦¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¤Ë¿½¤·¤Þ¤¹¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¸À¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤¬´î¤Ð¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢»ä¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°ä»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈþÊæ¤Î°ì¿ÍÂ©»Ò¤¬ÁêÂ³¸¢¤òÊü´þ¤·¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¡£¤È¤Ê¤ë¤ÈË¡ÄêÁêÂ³¿Í¤ÏÊì¤Ë¤Ê¤ë¡£Ç¦¤Ë¤ÏÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ºÆ¤Ó»þ´Ö¤ò¤ª¤¤¤Æ¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡ÖÊ£»¨¤Ê¤â¤Î¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Á¤í¤ó±³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡£¤½¤â¤½¤âÃ¯¤¬¡ÊÁêÂ³¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤Þ¤À³ÎÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Êì¤â¹âÎð¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡£º£¤âµã¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âºÑ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÀÕ¤á¤¿¤ê¡¢ÅÜ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ÏË¾¤ó¤Ç¤Ê¤¤¡×
»Ð¤ÎÂº¸·¤ò¼é¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿
¡¡¼èºà¤Î´Ö¡¢Ç¦¤¬·«¤êÊÖ¤·ÁÊ¤¨¤¿¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÏËå¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦Ãæ»³ÈþÊæ¤òÆÈÀê¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢Ëå¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç»Ð¤ÎÂº¸·¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ë¤â¤ªÊÌ¤ì²ñ¤Ë¤ÏÌ´¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÈþÊæ¤Î¡ÖÂº¸·¤ò¼é¤ë¡×¡½¡½¡£Ç¦¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¸ì¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»öÌ³½ê¼çÆ³¤Î¤ªÊÌ¤ì²ñ¤È¤ÏÊÌ¤Î¤ä¤êÊý¤Ç»Ð¤ò´î¤Ð¤»¡¢Èà½÷¤ÎÂº¸·¤ò¼é¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤Ç¤â¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¢¥Ã¥×¥ë¤È»ä¤¬ÂÐÎ©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÃæ»³ÈþÊæ¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆþÍáÃæ¤ÎÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢À¸Á°¤Î¤Þ¤Þ¤ÎåºÎï¤Ê»Ñ¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤â»Ð¤ÎÂº¸·¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Î1¤Ä¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡·Ù»¡¤«¤éÈþÊæ¤Î°äÂÎ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢Ç¦¤ÏÊÝÁ´»Î¤ä¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢À¸Á°¤ÎåºÎï¤Ê»Ñ¤ËÌá¤·¡¢ÈþÊæ¤Î¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥É¥ì¥¹¤òÃå¤»¡¢¥Þ¥Ë¥¥å¥¢¤òÅÉ¤Ã¤ÆÎ¹Î©¤¿¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤«¤é¶î¤±ÉÕ¤±¤¿Â©»Ò¤Ï¤½¤Î»Ñ¤ÈÂÐÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡Ç¦¤ÏÉô²°¤òÀ°Íý¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡Ò¡Ö»Ð¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤Æ¤âµã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡×Ãæ»³ÈþÊæ¤ÎËå¡¦Ç¦¡Ê52¡Ë¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÈË´¤»Ð¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡É¤È¡È¾®Àôº£Æü»Ò¤È¤Îå«¡É¡ÔµÞÀÂ¤«¤é9¥«·î¡Õ¡Ó¤ØÂ³¤¯
