絶景スポット“天空の鳥居”で外国人が懸垂…動画撮影したエストニア在住イリヤさん「あのとき怒鳴って追い払えば…」　市は見回り強化へ　大阪・池田市

鳥居越しに街が一望できる絶景スポットがある大阪・池田市の五月山で目撃されたのは、鳥居で懸垂する人物。外国人のように見えます。

両手でぶら下がり1回、2回。

もう1人は、その様子をスマホで撮影しているようです。

罰当たりな迷惑行為。

この様子を撮影していたのは、エストニアから旅行に来ていたイリヤさんです。

動画を撮影したエストニア在住・イリヤさん：

鳥居に対する無礼な行為を見て嫌な気持ちになり、「何かしなければ」と思いました。あのとき、怒鳴って追い払えばよかったと後悔しています。これは破壊行為だよ。

外国人観光客とみられる2人の迷惑行為を目の当たりにし、カメラを回したといいます。

動画が撮影された場所は、その絶景から“天空の鳥居”とも呼ばれる秀望台。

海外でも映えスポットとして紹介されています。

イリヤさんは、2人組がSNSに動画を投稿するために来ていたのではないかと話します。

動画を撮影したエストニア在住・イリヤさん：

彼らはタクシーでここに来ました。到着するとすぐに懸垂を始めたのです。たぶんインスタグラムかTikTokだと思います。

外国人の迷惑行為に遭遇した外国人のイリヤさん。

証拠として動画を撮影し、向かったのは警察署。

動画を撮影したエストニア在住・イリヤさん：

警察署に行って、そこで事情を説明して動画を見せました。警察はその動画を見て、とても残念そうでした。

一部の外国人観光客による日本での迷惑行為に対し、イリヤさんの思いは…。

動画を撮影したエストニア在住・イリヤさん：

日本人が外国人観光客全体に悪い印象を持つかもしれないことが心配です。悪いマナーや行動は自分の国に置いてきてください。日本には持ち込まないでください。

鳥居を管理する池田市は「鳥居は神聖なものなので、このような行為は控えてください」とコメント。

見回りを強化していくということです。