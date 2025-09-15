6打数1安打で打率.281、今季最長タイ19試合連続出塁

【MLB】ドジャース 10ー2 ジャイアンツ（日本時間15日・サンフランシスコ）

ドジャースの大谷翔平投手は14日（日本時間15日）、敵地のジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、6打数1安打で打率.281となった。今季最長に並ぶ19試合連続出塁。チームは10得点を挙げて大勝し、地区優勝へのマジックナンバーを「10」とした。

2021年サイ・ヤング賞の左腕レイと対戦。初回先頭、2回2死満塁といずれも95マイル（約152.9キロ）台のフォーシームにタイミングが合わずに空振り三振。4回2死一塁も左飛に打ち取られた。

右腕ペゲーロと対戦した5回2死一、三塁も左飛。7回1死はフェンス手前まで飛ばす中飛だった。9回先頭の第6打席では遊撃と中堅の間に落とす中前打で2試合連続安打。連続試合出塁を今季自己最長の18に伸ばした。同2死一、二塁からエドマンの中前適時打で生還。自己最多を更新する135得点となった。

先発のグラスノーは7回2安打1失点。4四球4奪三振の内容で今季3勝目（3敗）を挙げた。打線は1点リードの5回に打者一巡の猛攻で4得点を奪い、試合の主導権をつかんだ。15安打で9点を挙げて2カード連続の勝ち越しを決めた。（Full-Count編集部）