¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óU-18ÆüËÜÂåÉ½¤Ï12Æü¡¢²Æì¥»¥ë¥é¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆáÇÆ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥é¥°¥¶¥¹ presents Âè32²ó WBSC U-18 Ìîµå¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡×¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥ÉÂè2Àï¤Ç¥Ñ¥Ê¥ÞÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢µÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£11Æü¤ÎÊÆ¹ñÀï¤ËÂ³¤¤¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É2Ï¢¾¡¤Ç1°Ì¤¬³ÎÄê¡£2Âç²ñÏ¢Â³¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤·¤¿¿¹²¼æÆÂÀÅê¼ê¡ÊÁÏÀ®´Û¡Ë¤Ï½é²ó¡¢ÀèÆ¬¤Ëº¸Íã¤ØÄËÎõ¤ÊÅö¤¿¤ê¤òÍá¤Ó¤¿¡£º¸Íã¤ò¼é¤ëÆ£¿¹³¤ÅÍÊá¼ê¡ÊÌÀÆÁµÁ½Î¡Ë¤¬Èô¤Ó¹þ¤à¤âÆÏ¤«¤º¥Õ¥§¥ó¥¹¤Þ¤ÇÅ¾¡¹¤ÈÅ¾¤¬¤ê»°ÎÝÂÇ¤Ë¡£Ä¾¸å¤ËÆâÌî¥´¥í¤Î´Ö¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2²ó°Ê¹ß¡¢¿¹²¼¤ÏÌµ¼ºÅÀ¤È»î¹ç¤òºî¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ó¤È¤«±ç¸î¤·¤¿¤¤ÂÇÀþ¤Ï¡¢6²ó¤Ë2»à»°ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤È¡¢°Ù±Êâ«ÆâÌî¼ê¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤¬Æ±ÅÀÅ¬»þÂÇ¡£»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ç¤Ï8²ó¤Ë3¤Ä¤Î²¡¤·½Ð¤·¤Ê¤É¤Ç4ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë1»àËþÎÝ¤«¤é°¤ÉôÍÕÂÀ³°Ìî¼ê¡¢±üÂ¼Î¿ÂçÆâÌî¼ê¡¢°Ù±Ê¤Î¡È²£ÉÍ¥È¥ê¥ª¡É¤Î3Ï¢ÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢9²ó¤Ë1»àËþÎÝ¤«¤éºÇ¸å¤Ï1ÈÖ¡¦²¬ÉôÈôÍºÇÏÆâÌî¼ê¡ÊÆØ²ìµ¤Èæ¡Ë¤Î¥¹¥¯¥¤¥º¤Ç»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÇÌµ½ý¤Î7Ï¢¾¡¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É¤ò¤¢¤È1»î¹ç»Ä¤·¡¢2Âç²ñÏ¢Â³¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò³Î¼Â¤È¤·¤¿¡£13Æü¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥°¥ë¡¼¥×B¤ò2°ÌÄÌ²á¤·¤¿¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë