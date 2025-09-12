「ジョジョの奇妙な冒険」新作アニメ、Netflixで配信決定 19世紀末のアメリカ舞台
【モデルプレス＝2025/09/12】2025年9月に日本でのサービス開始から10周年を迎えるNetflixが、今後配信となる3作品を一挙解禁。アニメシリーズ「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」が世界配信される。
1986年に週刊少年ジャンプ（集英社）で連載を開始して以来、世界中で人気を誇る荒木飛呂彦の傑作漫画「ジョジョの奇妙な冒険」。ジョナサン・ジョースターとディオ・ブランドーという2人の少年の出会いから始まる、ジョースター家の血縁と因縁を描いた壮大な物語。シリーズの累計発行部数は1億2,000万部を超え、その唯一無二の世界観は国境を越えて熱狂的な支持を集めている。
キャラクターたちの奇抜なポージング、独創的な擬音、そして心に残る名セリフの数々は、作品の圧倒的なオリジナリティを象徴している。アニメ化、ゲーム化、ミュージカル化、実写映画化など、多岐にわたる展開も人気を呼び、現在は第9部「The JOJOLands」がウルトラジャンプで連載されている。「スティール・ボール・ラン」は、19世紀末のアメリカを舞台に、史上初の乗馬による北米大陸横断レースを描いた物語。元天才騎手でありながら半身不随となった主人公ジョニィ・ジョースターが、謎のアウトロー、ジャイロ・ツェペリと出会い協力関係を結び、共に北米大陸を横断する過酷なレースに挑む。
アニメ化が決定した本作は、このたびNetflixでの世界配信が決定。今までのアニメシリーズに携わったスタッフが本作でも集結し、最強の布陣でアニメ化に挑む。監督を務める木村泰大氏は「アニメ化を監督として担えることに胸が高鳴っています。スタッフ一同も同じ思いを抱き、日々の制作に情熱を注いでいます。作品を通じて皆さんと熱を共有できる日を心待ちにしつつ、一緒にこの旅路を駆け抜けられたら嬉しいです」と、喜びの声を寄せた。なお、9月23日にはアニメ「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」の新情報発表イベントの開催が決定している。
なお、戸田恵梨香主演のNetflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」（2026年世界独占配信）、役所広司主演のNetflixシリーズ「俺のこと、なんか言ってた？」（2026年世界独占配信）も発表された。（modelpress編集部）
◆アニメシリーズ「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」世界配信決定
◆監督：木村泰大コメント
