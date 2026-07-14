年々、厳しさが増しているように感じる夏。太陽からの強い紫外線対策として、日焼け止めを塗っている人も多いはず。【写真で見る】「髪の毛」と「頭皮」紫外線を浴びた前後を比較しかし、頭上から降り注ぐ日差しから「髪の毛」は守っているだろうか？頭部は体の中で最も太陽に近く、顔の約3倍もの紫外線を浴びていると言われている。無防備な髪は、私たちが思う以上に深刻なダメージを受け、静かに「日焼け」しているという。しか