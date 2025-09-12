¡Ö¥Þ¥¸¤«¤è¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬·Þ¤¨¤ë¡ÈÄ¾ÀÜÂÐ·è¡É¤ËÁûÁ³¡¡MVPÁè¤¤¤ËÈ¯Å¸¤â¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡×
¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ç¤ÏÅê¤²¤º¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤ËÅÐÈÄ¤Ø
¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÄ¾ÀÜÂÐ·è¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï10Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡Ë¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î¼¡²óÅÐÈÄÆü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï15Æü¡ÊÆ±16Æü¡Ë¤«¤é¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º3Ï¢ÀïÃæ¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÅÐÈÄ´Ö³Ö¤ò¶õ¤±¡¢ËÜÎÝÂÇ²¦¥ì¡¼¥¹¤ÇßõÎõ¤Ê¶¥Áè¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¤ÈÅê¼ê¤È¤·¤ÆÂÐ·è¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤¨¡©¤Ê¤¼¡©¡×¡ÖÇ®¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¥Þ¥¸¤«¤è¡×¤ÈÇ®»ëÀþ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÁ°²ó4Æü¡ÊÆ±5Æü¡Ë¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀïÅÐÈÄ¤òÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¤Ë²óÈò¡£¤½¤Î¸å¤Ï7Æü¡ÊÆ±8Æü¡Ë¤ÎÅÐÈÄ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢5Æü¡ÊÆ±6Æü¡Ë¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤ÇµÞ¤¤çÀèÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¼¡²óÅÐÈÄ¤Þ¤Ç¤Î´Ö³Ö¤ò¶õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÅÐÈÄ¤ò±ä´ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Á°²óÅÐÈÄ¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢¾¯¤·¤À¤±Í¾Ê¬¤ËµÙÍÜ¤òÍ¿¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤Ï¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤¬50ËÜ¤Ç¥È¥Ã¥×¡£ÂçÃ«¤Ï2ËÜº¹¤Î48ËÜ¤ÇÄÉ¤¦¡£2¿Í¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿MVP¤ò½ä¤ëµÄÏÀ¤â²áÇ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤ÂÐ·è¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤âÂÐ·è¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÂçÃ«¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°ÛÎã¤Î¾¡Éé¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÂ³¡¹¤ÈÈ¿±þ¡£¡ÖÄ¾ÀÜÂÐ·è¡×¡Ö¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼ÂÐÂçÃ«¤¬¸«¤ì¤ë¡×¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶¥º¥é¤¹¤ó¤À¤Ê¡£Ç³¤¨¤ë¤ä¤ó¡×¡Ö¤½¤ê¤ã¤¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤Í?!¡×¡Ö¼«¤é¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Æ¡¢ËÜÎÝÂÇ¿ôº¹¤ò¹¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤±¤Ï¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ä¤È¤³¤í¤¬¸«¤¿¤¤¡×¡Ö¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤«¤é»°¿¶¤È¤Ã¤Æ¡¢HR¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¥Þ¡©¡×¤ÈÁá¤¯¤âÇ®¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶è¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢À¾ÃÏ¶è¼ó°Ì¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò¾¡Î¨¤Ç¾å²ó¤ë¡£¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î¹ÔÊý¤âº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÀï¤¤¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë