情報戦略テクノロジー<155A.T>が３日ぶりに反発している。同社はきょう、グループのＷｈｉｔｅＢｏｘが以前から業務提携関係にあったマイナビブリッジ（東京都港区）と、ＦｉｎＴｅｃｈ×ＡＩサービスの共同研究を開始したと発表。これが材料視されているようだ。



この共同研究では、「ＷｈｉｔｅＢｏｘ」を利用している会員向けに、支払いの効率化や資金繰りの円滑化を目的としたサービス強化を企図。マイナビブリッジは各種ファイナンスサービスを取り扱う事業者として、ＷｈｉｔｅＢｏｘはＡＩ技術の知見を持つ事業者として、ＳＩ／ＳＥＳ事業者が必要とするファイナンスサービスを開発するとしている。



出所：MINKABU PRESS