世界選手権で話題に

7日までタイ・バンコクで行われたバレーボール女子の世界選手権で、日本は4位となった。15年ぶりの表彰台には届かなかったが、多くの名場面を生んだ。大会中、ファンから「タトゥー？」と意外な注目を集めていた21歳・北窓絢音。真相が明かされると、「微笑ましい」とファンを和ませている。

大会中、北窓は黒い線の入ったテーピングを右肩に巻いていた。そこには似顔絵のようなイラストも。試合はTBS系列で地上波生中継され、ネット上のファンからは「テレビ中継で見た時一瞬…北窓ちゃんタトゥー？ と思わず二度見」「北窓、タトゥーかと思ったらテーピングの絵www」などと視線が集中していた。

所属するSAGA久光スプリングス公式Xは9日、帰国した北窓と24歳・荒木彩花が真相を明かす動画を公開。荒木は「『タトゥーって言われてるじゃん』って話から、『いっそのこと書いちゃおうぜ』って」と語り、「仕方なく、彫師として書いてやりました」とユーモア満点に経緯を説明。北窓本人も「痛くないからオススメです」「すぐ落ちますし」と茶目っ気たっぷりに語った。

舞台裏でのやり取りが明されると、ネット上のファンからは「荒木選手とのエピソードが微笑ましい」「テーピングになにか絵が描いてあるなーと思って観ていたが、画面ではわからなかった。なるほど。いいですね」「かわいい会話だなぁw」と、世界選手権での裏話に反響が広がっていた。



（THE ANSWER編集部）