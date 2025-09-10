賈湖遺跡の発掘現場。（鄭州＝新華社配信）

【新華社鄭州9月10日】中国河南省文物考古研究院は、同省漯河（らが）市舞陽県にある新石器時代の賈湖遺跡で新たに発見した複数の墓の内部に、木棺が存在していたことを確認したと発表した。中国古代の礼制で重要な棺椁（かんかく＝内棺と外棺）制度が、8千年以上前に芽生えていたことになる。

河南省文物考古研究院の魏興濤（ぎ・こうとう）副院長は「中国で発見された年代の最も古い木棺となる。木製葬具の出現時期を約2千年さかのぼらせた」と語った。

中国人民大学歴史学院教授で鄭州中華之源・嵩山文明研究会会長の韓建業（かん・けんぎょう）氏は「学術界では木棺の出現を約6千年前の大汶口（だいぶんこう）文化初期と考えるのが一般的だった」と説明。賈湖遺跡での木棺の発見は、先史時代の木棺の起源を探る上での新たな資料になると述べた。

賈湖遺跡は規模が大きく、文化要素が豊富な新石器時代前期の遺跡で、過去には中国最古の実物楽器となる骨笛が出土したことで注目を集めた。

河南省文物考古研究院は2023年から遺跡の発掘調査を続けており、最新の調査では同遺跡が面積6万5千平方メートルの環濠集落で、内部は機能別に区画されていたことも分かった。

賈湖遺跡の発掘現場責任者を務める李金斗（り・きんと）氏は「中心墓地で200基以上の墓を発見し、うち10基に木棺の痕跡が見られた」と紹介。一部の木棺は長さ約2メートル、幅約60センチ、厚さ約6センチで「発見場所の土壌を検査、分析した結果、リグニン（木質素）の含有量が周囲の土壌に比べ著しく高いことが分かった」と語った。

中心墓地の墓のほとんどには、骨笛やトルコ石、土器などの副葬品があり、一部には精巧に加工されたものもあった。調査では木棺のほか、骨笛も20本以上見つかり、1基の墓から5本の笛が見つかる初の事例も確認された。

魏氏は「埋葬位置、墓の面積、葬具、副葬品の種類や豊富さに見られる差異は、賈湖遺跡で既に社会の分化が起きていたことを示している」と指摘。「鼎（かなえ）や罐（かん）、壺などの明器（副葬品）の組み合わせや異なる形式の祭祀（さいし）坑も初期の葬送儀礼が形成され始めていたことを意味している」と語った。（記者/桂娟、袁月明）