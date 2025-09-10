まだまだ大活躍しそうな「優秀アイテム」→【UNIQLOセール】で賢くゲット！

暑い日が続いているけれど、季節の変わり目も意識したい。そんなとき頼れるのが【ユニクロ】のセールで見つけた優秀アイテム。着回しやすく、機能性やシルエットにこだわったラインナップで、大人世代の毎日に寄り添ってくれそうです。手持ちアイテムとも合わせやすそうなので、ぜひチェックしてみて。

スポーティーラインが効いたベスト

【ユニクロ】「クルーネックベスト」\1,290（税込・セール価格）

シンプルなクルーネックにラインを効かせたベスト。ほどよいスポーティーさが加わることで、普段のコーデに新鮮さを与えてくれそうです。Tシャツやシャツに重ねるだけで着こなしの旬度がUP。季節の変わり目にも重宝するはず。オフホワイトの柔らかな色合いは、デニムパンツにもきれいめスカートにもなじみます。

ストレッチが快適なきれいめパンツ

【ユニクロ】「スマートフレアパンツ」\2,990（税込・セール価格）

ストレッチが効いていて動きやすく、きちんと感も備えたフレアパンツ。ダークブラウンの落ち着いた色合いは大人らしい上品さをプラスし、オンオフ問わず活躍してくれます。トップスしだいできれいめにもカジュアルにもはまるので、コーデの幅を広げてくれる一本です。値下げ中の今なら、色違いで揃えるのもアリかも。

軽やかさをまとえるティアードスカート

【ユニクロ】「シフォンティアードスカート」\2,990（税込・セール価格）

ふんわり広がるシフォン素材が、軽やかで華やかな雰囲気を演出してくれるスカート。シンプルなトップスと合わせるだけで、シャレ見えする一枚です。大人世代も取り入れやすい落ち着いたブラウンカラーで、秋を先取りできそう。丈短めや丈長めもあるので、好みに合わせてチェックしてみて。

スポーティーに着こなせるワンピース

【ユニクロ】「ナイロンワンピース / 7分袖」\3,990（税込・セール価格）

ナイロン素材ならではの軽さとカジュアルさを生かしたワンピース。襟付きで、大人コーデにもマッチするきちんと感も醸し出せそうです。ハーフジップやウエストのドローストリングで着こなし方をアレンジできるのも嬉しいポイント。ライトグレー・ブラック・オリーブの全3色展開です。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：A.satozaki