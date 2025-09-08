兵庫県出身の「FRUITS ZIPPER」鎮西寿々歌さんは11日に始球式を務める

■阪神 2ー0 広島（7日・甲子園）

人気女性グループ「FRUITS ZIPPER」の鎮西寿々歌さんが7日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、阪神のセ・リーグ優勝を祝福した。兵庫県出身の人気アイドルに、ファンは「おすずの地元のチームだもんね！」と一緒に喜びの声を上げた。

鎮西さんは午後10時24分に「阪神タイガース リーグ戦優勝 おめでとうございます!!」と虎の絵文字を添えて投稿した。

1日には、11日に甲子園で行われるDeNA戦でファーストピッチセレモニーを務めることが発表されていた。その際には「いつか地元である阪神甲子園球場で、ファーストピッチセレモニーに出演することが夢だったので、ほんまに嬉しいです!! 父も喜んでいます（笑）」と綴っている。

SNSでは「ファンだったのか」「地元のチームが優勝するの嬉しいねぇ〜」「おめでとうございます」「おすず阪神ファンなのー？」「調べたらこの人、西宮市出身だった」「地元やもんな〜」「オレンジ色担当なのに」などの反応が。「始球式楽しみだねっ！」「おすずもファーストピッチ頑張って」と迫る“大役”に期待するコメントも多かった。（Full-Count編集部）