藤川監督が就任1年目で優勝

■阪神 2ー0 広島（7日・甲子園）

何度も宙を舞った。阪神は7日、甲子園で行われた広島戦に2-0で勝利し、2023年以来2年ぶり7度目のセ・リーグ優勝を決めた。就任1年目の藤川球児監督が球団史上初の新人監督でのペナント制覇を果たし、「名将 藤川球児 爆誕」「球児さん泣きました」と、藤川監督へのエールが殺到した。

阪神は試合前時点でマジックを1としていたが、デーゲームで巨人が勝利していたため、勝つことが優勝への必須条件だった。打線は2回無死一、三塁で高寺望夢内野手の犠飛で先制。6回1死三塁で近本光司外野手も犠飛で追加点を奪った。

先発した才木浩人投手が4回まで無失点の好投を披露していたが、5回に危険球で退場するアクシデントに見舞われるも、ブルペンリレーでゼロに抑えた。最後は岩崎優投手が完璧なクロージングを見せた。

優勝を手にすると、マウンド上でナインらが集結。藤川監督は5回宙に舞った。阪神で大活躍し、何度もチームに勝利を届けてきた名クローザーが就任1年目で優勝を手にしたことでファンの涙も止まらない。「球児監督恐るべし！」「球児めっちゃ嬉しそうな顔してる！」「メッチャ泣きました」「大好きな球児さんで勝てて最高です」「やっぱり球児さんが最高」と感動の声が寄せられた。（Full-Count編集部）