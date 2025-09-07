339万円！ ブロックな新「“ジムニー”シエラKUHL BLOCKER仕様」発表！ おもちゃ感あふれるKUHL の「カスタムモデル」登場

ブロックなジムニー

エアロパーツの開発・製造・販売を手掛けるKUHL JAPAN（クールジャパン）は2025年8月16日、新作「KUHL BLOCKER（クール ブロッカー） ジムニーシエラ」を公式サイトで発表しました。

クール ブロッカーは「ブロック遊びのようにパーツを組み合わせて楽しむ」をコンセプトに誕生した新シリーズ。

その第1弾が今回発表されたクールブロッカー ジムニーシエラです。

おもちゃ感がイイ！

用意されるパーツは、フロントバンパー（7万7000円）、フロントグリル（5万5000円）、ボンネットカバー（8万8000円）、ルーフトップカバー（6万6000円）、サイドステップ（6万6000円）、ワイドフェンダー（22万円）、リアバンパー（7万7000円）、リアディフューザー（4万8400円）、リアウイング（5万5000円）など全17アイテムにのぼります。

ユーザーはこれらを自由に選び、好みに合わせて組み合わせることが可能です。フルキットを装着すれば迫力満点のスタイルに、また単品装着なら気軽にアクセントを加えることができます。

まさに「ブロックのように」遊ぶ感覚で、自分だけのオリジナルなジムニーシエラを作り上げられる仕組みです。

公式サイトでは同社が提案する3つのスタイルも紹介されています。最もシンプルな「ライトビルド」は、フロントまわりを中心に5アイテムで構成。加えてワイドフェンダーやサイドステップでワイルド感を強めた「ミドルビルド」、さらにボンネットフィン（4万4000円）やスペアタイヤを外して装着するリアゲートカバー（6万6000円）などを組み合わせて“TOY感”を高めた「フルビルド」です。

これら3つのスタイルは、同社オリジナル16インチホイールとDUNLOP製オフロードタイヤを組み合わせた新車コンプリートとしても販売されます。

価格はライトビルドが259万円、ミドルビルドが309万円、フルビルドが339万円（いずれもジムニーシエラ新車 JLグレード・5MT・ホワイトボディの場合）。単体で購入するよりも大幅な値引きが適用されるのも魅力です。

ブロックのように楽しみながら、自由に愛車を彩れるクールブロッカーは、ジムニーシエラのカスタムに新しい遊び心をもたらすシリーズといえるでしょう。