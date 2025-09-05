「今日は人生最高の日！」米国から来たレバノン出身姉弟が“日本の焼き鳥と夏祭り”に感動
YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」にて、アメリカから来日した観光客との心温まる交流動画が公開された。動画では、YouTuberのJukiaが空港で出会った姉弟を車で案内し、日本のローカルな文化体験を提供する様子が収められている。
本企画は、日本に到着したばかりの外国人を無料で観光案内し、ホテルまで送迎する「FREE RIDE」。今回ゲストとなったのは、アメリカ・マサチューセッツ州在住の仲良し姉弟だ。一度はスケジュールが合わず断られたものの、後日再会を果たし、大阪・京都旅行を終えた2人をJukiaが東京観光へ案内することに。
車内では、2人の意外な一面が次々と明かされる。姉は、リクエストに応えてアデルの『Someone Like You』をアカペラで披露。プロ顔負けの歌声にJukiaも驚きを隠せない。彼女は「しゃべる前からハミングしてた」という音楽一家に育ったという。一方、弟は日本のアーティスト・高中正義やNujabesのファンであると語り、音楽という共通の話題で車内は一気に和やかな雰囲気に包まれた。
「有名な観光スポットじゃない場所がいい」というリクエストに応え、一行が向かったのは「阿佐ヶ谷七夕まつり」。商店街の賑わいや色とりどりの飾りに、2人は「人生で見た中で一番かわいい」「なんて素敵！」と大興奮。日本の街の清潔さや、人々がお互いを気遣う文化にも触れ、「日本は理にかなってることが多すぎる。本当にすごいよね！」と感心しきりの様子だった。屋台で食べた団子やいちごにも「ヤバうまい！」と舌鼓を打ち、日本の食文化を存分に満喫した。
旅の締めくくりは、隠れ家的な焼き鳥屋でのディナー。ハツや軟骨、つくねといった様々な部位の焼き鳥を初めて食べた2人は、「オーマイガー！」「泣けるほどおいしいよ〜」と感動を爆発させる。特に梅ソースの焼き鳥は弟のお眼鏡にかなったようで、「これが一番好きだ！」と絶賛した。偶然にもこの日は姉の22歳の誕生日。「今日は人生最高の日だわ！」という彼女の言葉が、この日の充実ぶりを物語っていた。国境を越えた温かい交流と、日本の日常に隠された魅力が再発見できる内容となっている。
