村上宗隆が17号…今季出場34試合目

■巨人 ー ヤクルト（4日・岐阜）

止まらない快音を目に焼き付けている。ヤクルトの村上宗隆内野手が4日、岐阜で行われた巨人戦に「4番・三塁」で出場し、初回2死三塁で迎えた第1打席で2試合連続となる16号を放った。前日の第4打席も本塁打を放っており、2打席連発となった。これで直近6試合で6発目となった。

好調をキープし、本塁打を量産している。初回2死三塁、巨人・又木の投じた4球目を捉えると、打球は左中間スタンドへ。着弾を見届けると、スタジアムは喝采に包まれた。今季は怪我の影響もあり、今季の出場は34試合目。16号を記録し、ハイペースでアーチを量産し続けている。

村上の本塁打を「DAZN」公式X（旧ツイッター）が映像で公開すると「村上はチートか」「やばすぎる」「もうホームランランキング3位まで来た」「村上怪我なかったらまじで順位変わってたんちゃう？」「格が違う」「もう日本でやることないよ」など驚きの声が集まっていた。

さらには「村上様すごすぎてもはや驚かなくなってきました」「村上のホームラン、あまりにも再現性がありすぎる」「すごい勢いでホームラン打ってるな」「なんかちょっともう村上怖いまであるな」「今年ガチでずっと1軍にいたら独走やったやろうな」「村上が村上で村上すぎる」「エグいな」「開幕からいてたらどうなってたんかな」など、村上の凄さに迫る声も目立っていた。（Full-Count編集部）