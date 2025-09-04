こういうの探してた、、！（涙）【ワークマン】週5で穿きたい♡「優秀パンツ」

毎日のコーデに気軽に使えるパンツが欲しい！ それなら【ワークマン】をチェックして。吸水速乾機能付きでお手入れしやすそうなパンツや、2WAYストレッチで動きやすそうなパンツなど、休日にもお仕事にも使えそうな「優秀パンツ」が揃っています。パンツ派の即戦力になりそうな商品は、すべて税込み2,500円以下のプチプラで購入可能。複数買いするのもありかも。

吸水速乾機能付き！ 週5で穿きたいワイドストレートパンツ

【ワークマン】「レディースシーンレスタックパンツ」\1,780（税込）

タック入りのワイドストレートシルエットで、気になる部分をカバーしながらスッキリと穿けそうなのが魅力。「洗濯をしても乾きやすく、扱いやすい吸水速乾」（公式オンラインストアより）機能付き。休日にもお仕事にも、デイリーコーデに気軽に使えそうです。折りたたんでポケットに収納し、コンパクトに持ち運べるパッカブル仕様。ネットなしでそのまま洗濯できるとのことなので、出張や旅行にも重宝しそうです。

楽ちんおしゃれを楽しめそうなワイドパンツ

【ワークマン】「レディースウィモーションイージーワイドパンツ」〈ブルー〉\2,500（税込）

ゆるっと穿けそうなワイドシルエットがこなれ感を演出。色褪せたようなカラーでヴィンテージ感もあるパンツは、穿くだけでおしゃれ見えを狙えそう。動きやすそうな2WAYストレッチ素材と、ウエストゴム仕様で楽ちんそう。おうち時間や近所への買い物、旅行など、ストレスフリーに過ごしたい日にもおすすめの商品です。

スカート並みにエレガントな高機能ガウチョパンツ

【ワークマン】「レディース撥水バックポケットガウチョ」\1,280（税込・セール価格）

生地をたっぷり使用したボリューム感で、スカート並みにエレガントな着こなしを楽しめそうなガウチョパンツ。UVカット・耐久撥水・ストレッチ・イージーケアといった、たくさんの機能付き。「水を弾くDIAMAGICDIRECT®（ディアマジックダイレクト）仕様」（公式オンラインストアより）なので、雨の日のお出かけも心強そうです。

伸縮性 & 耐久性に優れたカーゴパンツ

【ワークマン】「ワンダーストレッチレディースカーゴパンツ」\1,500（税込）

穿き心地の良さにこだわりたいなら、公式オンラインストアで「独自の『ワンダーストレッチ』生地で伸縮性、耐久性の両方に優れた設計」と紹介されている、こちらのカーゴパンツがおすすめ。耐久性も優れているとのことなので、キャンプやスポーツなどのアクティブシーンや、屋外で作業する際にも活躍しそう。ポケットは、なんと10箇所も付いています。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i