Ã¦¡¦ÀÇÍý»Î¤Î¿û¸¶»á¤¬²òÀâ¡ª¡Ö°ä¸À½ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÙæ¤á¤ë¡×¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡©°äÎ±Ê¬¤È³ô¼°É¾²Á¤ÎÍî¤È¤··ê
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¿Íµ¤¤ÎÃ¦¡¦ÀÇÍý»Î¤Î¿û¸¶»á¤¬¡¢Æ°²è¡Ö¡ÚÍ×Ãí°Õ¡Û¡»¡»¤¬»ñ»º¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÆÃ¤Ë´í¸±¤Ç¤¹¡ª5,000Ëü¤ò½ä¤ë²ÈÂ²´Ö¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÃÎ¤ë¤Ù¤»ö¼Â¤È¤Ï¡×¤ò¸ø³«¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢Ë¡¿Í·Ð±Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÉã¿Æ¤ÎÁêÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ó¤»¤é¤ì¤¿¼ÁÌä¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢ÆÃ¤Ë³ô¤Ê¤É¤Î»ñ»º¤¬Íí¤à¾ì¹ç¤ËÈ¯À¸¤·¤¬¤Á¤Ê²ÈÂ²´Ö¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÎã¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤¿¡£
ÁêÃÌ¤Ï¡Ö¼«Âð¤ÏÊì¡¢³ô¼°¤ÏÄ¹»Ò¡£Â¾¤Î·»Äï¤Ï¼õ¤±¼è¤é¤Ê¤¤¡£ÁêÂ³ÀÇ¤äÊü´þ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£°ì¸«¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¸«¤¨¤ëÊ¬¤±Êý¤À¤¬¡¢¼Â¤ÏÍî¤È¤··ê¤¬¤¤¤¯¤Ä¤âÀø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤Þ¤ºµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Î¤ÏÆó¤Ä¤Î´ª°ã¤¤¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡Ö¼õ¤±¼è¤é¤Ê¤¤¡áÁêÂ³Êü´þ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¡£¼Ú¶â¤Ê¤ÉÆÃ¼ì¤Ê»ö¾ð¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Êü´þ¤Î¼êÂ³¤¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÇÀ°Íý¤Ç¤¤ë¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÏÁêÂ³ÀÇ¤Î¤«¤±Êý¡£Áí³Û¤Ë¥É¥ó¤È¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ë¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤ÇÊ¬¤±¤Æ¤«¤éÀÇÎ¨¤òÅö¤Æ¤ë¤Î¤¬Àµ¤·¤¤¤ä¤êÊý¤À¡£¤³¤Î°ã¤¤¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÀÇÉéÃ´¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¸í¤ë¡£
¤½¤·¤Æ°ìÈÖ¤ÎÁèÅÀ¤È¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¡Ö³ô¼°¡×¡£²ÁÃÍ¤¬¹â¤±¤ì¤Ð¹â¤¤¤Û¤É¡¢¸å¤«¤éÉÔËþ¤¬Ê®¤½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤¿¤È¤¨°ä¸À½ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ö°äÎ±Ê¬¿¯³²³ÛÀÁµá¡×¤¬µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤Ï¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡£³ô²Á¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÇÄ°®¤·¡¢Ã¯¤Ë²¿¤òÅÏ¤¹¤Î¤«¤ò¸ÀÍÕ¤ÈÊ¸½ñ¤Ç»Ä¤¹¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¿ô»ú¤òÍÑ¤¤¤¿¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¡ÖÀÇÎ¨¤ò¤É¤³¤ËÅö¤Æ¤ë¤Î¤«¡×¤òÀ°Íý¡£¤µ¤é¤ËÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¤ä°ä¸À½ñ¤Î¸úÎÏ¡¢ÁêÂ³Êü´þ¤¬ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤Þ¤Ç¡¢¼ÂÌ³¤ÎÎ®¤ì¤Ë±è¤Ã¤Æ²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö°ä¸À½ñ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ª¤±¤ÐÂç¾æÉ×¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Û¤É´í¸±¡£³ô¼°¤ò´Þ¤àÁêÂ³¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢¸«¤ÆÂ»¤Î¤Ê¤¤°ìËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁêÃÌ¤Ï¡Ö¼«Âð¤ÏÊì¡¢³ô¼°¤ÏÄ¹»Ò¡£Â¾¤Î·»Äï¤Ï¼õ¤±¼è¤é¤Ê¤¤¡£ÁêÂ³ÀÇ¤äÊü´þ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£°ì¸«¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¸«¤¨¤ëÊ¬¤±Êý¤À¤¬¡¢¼Â¤ÏÍî¤È¤··ê¤¬¤¤¤¯¤Ä¤âÀø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤Þ¤ºµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Î¤ÏÆó¤Ä¤Î´ª°ã¤¤¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡Ö¼õ¤±¼è¤é¤Ê¤¤¡áÁêÂ³Êü´þ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¡£¼Ú¶â¤Ê¤ÉÆÃ¼ì¤Ê»ö¾ð¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Êü´þ¤Î¼êÂ³¤¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÇÀ°Íý¤Ç¤¤ë¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÏÁêÂ³ÀÇ¤Î¤«¤±Êý¡£Áí³Û¤Ë¥É¥ó¤È¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ë¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤ÇÊ¬¤±¤Æ¤«¤éÀÇÎ¨¤òÅö¤Æ¤ë¤Î¤¬Àµ¤·¤¤¤ä¤êÊý¤À¡£¤³¤Î°ã¤¤¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÀÇÉéÃ´¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¸í¤ë¡£
¤½¤·¤Æ°ìÈÖ¤ÎÁèÅÀ¤È¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¡Ö³ô¼°¡×¡£²ÁÃÍ¤¬¹â¤±¤ì¤Ð¹â¤¤¤Û¤É¡¢¸å¤«¤éÉÔËþ¤¬Ê®¤½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤¿¤È¤¨°ä¸À½ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ö°äÎ±Ê¬¿¯³²³ÛÀÁµá¡×¤¬µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤Ï¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡£³ô²Á¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÇÄ°®¤·¡¢Ã¯¤Ë²¿¤òÅÏ¤¹¤Î¤«¤ò¸ÀÍÕ¤ÈÊ¸½ñ¤Ç»Ä¤¹¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¿ô»ú¤òÍÑ¤¤¤¿¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¡ÖÀÇÎ¨¤ò¤É¤³¤ËÅö¤Æ¤ë¤Î¤«¡×¤òÀ°Íý¡£¤µ¤é¤ËÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¤ä°ä¸À½ñ¤Î¸úÎÏ¡¢ÁêÂ³Êü´þ¤¬ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤Þ¤Ç¡¢¼ÂÌ³¤ÎÎ®¤ì¤Ë±è¤Ã¤Æ²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö°ä¸À½ñ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ª¤±¤ÐÂç¾æÉ×¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Û¤É´í¸±¡£³ô¼°¤ò´Þ¤àÁêÂ³¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢¸«¤ÆÂ»¤Î¤Ê¤¤°ìËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
Ã¦¡¦ÀÇÍý»Î¤Î¿û¸¶»á¤¬²òÀâ¡Ã¡Ø½çÈÖ¡Ù¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤Ê¡ªÀè¤ËÆþ¤ì¤Ð¸å¤Ï¡Ø¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¡Ù¾®µ¬ÌÏ´ë¶È¶¦ºÑ
Ã¦¡¦ÀÇÍý»Î¤Î¿û¸¶»á¤¬ÃÇ¸À¡ª¡Ö¥¹¥Æ¥ë¥¹ÁýÀÇ¤Ï¤³¤¦Íè¤ë¡×Ç¯¶â¾å¸Â¡¦¶âÍ»²ÝÀÇ¡¦¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î¹ÔÊý
Ã¦¡¦ÀÇÍý»Î¤Î¿û¸¶»á¤¬¸ì¤ë¡ª¡Ö¤½¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ç¤ÏÌµÌÈµö±¿Å¾¡×―Éô²¼¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤ËÜÅö¤ÎÍýÍ³
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¡¡ÖÃ¦¡¦ÀÇÍý»Î¥¹¥¬¥ï¥é¤¯¤ó¡×¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô100Ëü¿ÍÆÍÇË¡ª¥Ö¥í¥° ¡ÖÃ¦¡ªÀÇÍý»Î ¿û¸¶¤Î¤ª¶â¤òÁý¤ä¤¹·Ð±Ä½Ñ¡ª¡×¤ÏÁ´¹ñÀÇÍý»Î¥Ö¥í¥°¥é¥ó¥¥ó¥°Âè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡ª¡×ÀÇÍý»Î¤Ç¤â¸À¤¤¤Å¤é¤¤¡ª¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ±×¤Ê¾ðÊó¤ä¥®¥ê¥®¥ê¤¹¤®¤ëÎ¢¥ï¥¶¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹?