「卑劣で偽善的だ」韓国代表FWの移籍を完了寸前で破棄したドイツ古豪を韓メディアが痛烈批判！「理由が衝撃」「混乱と失望の中にいる」
まさかの契約破談に母国メディアは怒り心頭だ。
移籍市場最終日の９月１日、ベルギーのヘンクに所属する韓国代表FWオ・ヒョンギュは、ドイツの古豪シュツットガルトへの移籍が目前に迫っていた。
だが、ドイツ入りしてメディカルチェックを受けたにもかかわらず、シュツットガルト側が契約を拒否し、移籍は実現しなかった。
母国メディア『韓国日報』は「韓国代表のストライカー、オ・ヒョンギュが現実に直面した。今夏の欧州移籍市場では、クラブの卑劣で偽善的な本性が最後の最後まで露呈した」と報じ、シュツットガルトを批判した。
「オ・ヒョンギュは混乱と失望の中にいる。ブンデスリーガのシュツットガルトでメディカルチェックを受け、移籍が完了する寸前だったが、突然キャンセルされるという衝撃的な結果となった」
同メディアは契約が破談となった理由をこう説明している。
「オ・ヒョンギュは規定の手続きに従ってメディカルチェックを受けた。しかし、シュツットガルトは突然、メディカルチェックに不合格だったと発表した。９年前、水原三星のユースチームに所属していた際に前十字靭帯を損傷した経歴があるという。セルティックとヘンクへの移籍前はメディカルチェックを無事通過していたオ・ヒョンギュにとって、この決定は衝撃だった」
そして、「この出来事は、移籍市場終了のわずか１時間前に起きた。ドイツでは、シュツットガルトがオ・ヒョンギュの負傷を理由に契約条件の再交渉を試みたとの報道があった。この偽善的な態度が契約破棄につながり、オ・ヒョンギュは傷心のまま代表チームに合流した」と非難を続けた。
24歳のストライカーは５大リーグ移籍を果たせず、失意に暮れているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本代表の層の厚さは桁違いだ」韓国を沈めたE-１の得点王が落選…森保ジャパンの“凄まじい陣容”に韓メディアが衝撃！「彼でさえ入れないのか」
移籍市場最終日の９月１日、ベルギーのヘンクに所属する韓国代表FWオ・ヒョンギュは、ドイツの古豪シュツットガルトへの移籍が目前に迫っていた。
だが、ドイツ入りしてメディカルチェックを受けたにもかかわらず、シュツットガルト側が契約を拒否し、移籍は実現しなかった。
母国メディア『韓国日報』は「韓国代表のストライカー、オ・ヒョンギュが現実に直面した。今夏の欧州移籍市場では、クラブの卑劣で偽善的な本性が最後の最後まで露呈した」と報じ、シュツットガルトを批判した。
同メディアは契約が破談となった理由をこう説明している。
「オ・ヒョンギュは規定の手続きに従ってメディカルチェックを受けた。しかし、シュツットガルトは突然、メディカルチェックに不合格だったと発表した。９年前、水原三星のユースチームに所属していた際に前十字靭帯を損傷した経歴があるという。セルティックとヘンクへの移籍前はメディカルチェックを無事通過していたオ・ヒョンギュにとって、この決定は衝撃だった」
そして、「この出来事は、移籍市場終了のわずか１時間前に起きた。ドイツでは、シュツットガルトがオ・ヒョンギュの負傷を理由に契約条件の再交渉を試みたとの報道があった。この偽善的な態度が契約破棄につながり、オ・ヒョンギュは傷心のまま代表チームに合流した」と非難を続けた。
24歳のストライカーは５大リーグ移籍を果たせず、失意に暮れているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本代表の層の厚さは桁違いだ」韓国を沈めたE-１の得点王が落選…森保ジャパンの“凄まじい陣容”に韓メディアが衝撃！「彼でさえ入れないのか」