敵地パイレーツ戦で今季12度目の先発予定も…

【MLB】パイレーツ ー ドジャース（日本時間4日・ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・指名打者」で出場する。この日は今季12度目となる先発登板が予定されていたが、急きょ回避。先発投手はシーハンと発表された。

大谷は2日（同3日）のカード初戦では自己最速となる120マイル（193.1キロ）で右翼席へ突き刺さる46号を放った。2試合連発となる47号が飛び出せば本塁打ランキングトップのシュワーバーに2本差に迫る。

急きょ先発となったシーハンは、7月25日（同26日）のレッズ戦で7回無失点の好投を披露。ローテーション通りなら8月2日（同3日）に先発する形だったが、カーショーと大谷の登板間隔を維持するためにシーハンの登板を飛ばす形にしていた。

パイレーツは今季デビューした25歳のアシュクラフトが先発。今季は21試合に登板（5先発）して4勝2敗、防御率2.58となっている。

〇ドジャース

1（指）大谷

2（遊）ベッツ

3（捕）スミス

4（一）フリーマン

5（右）T・ヘルナンデス

6（左）コール

7（中）パヘス

8（二）フリーランド

9（三）E・ヘルナンデス

（投）シーハン（Full-Count編集部）