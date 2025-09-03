カップルYouTuber・なこなこカップルとして活動していたなごみさんは9月2日、自身のInstagramを更新。夫とのラブラブショットを多数公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：なごみさん公式Instagramより）

写真拡大

カップルYouTuber・なこなこカップルとして活動していたなごみさんは9月2日、自身のInstagramを更新。夫とのラブラブショットを多数公開しました。

【写真】美男美女夫婦のラブラブな姿

「良い写真ばっかり！」

「my love」と題し、動画1本と写真8枚を載せているなごみさん。どれも夫・こーくんとのツーショットで、密着している姿からはラブラブな様子が伝わってきます。また2人とも笑顔を見せ、楽しく、幸せそうな雰囲気です。

コメントでは、「こんな素敵な笑顔がお互い出せるって本当に幸せ溢れてる証拠ですね」「なごみちゃん美人すぎてドレスみたいな服装超可愛い」「雰囲気良すぎて尊い」「映画のワンシーンを切りとった写真！？？？っていうくらい美しいしかわいいし素敵すぎます！！」「良い写真ばっかり！」「2人とも美がすぎる！！」「やば最高の夫婦」と、絶賛の声が上がりました。

「景色と海が別世界」

同日、こーくんも自身のInstagramでなごみさんとのラブラブショットを公開しています。「景色と海が別世界」と、モルディブの美しい自然を満喫したようです。ほかにも写真と動画をアップしているので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)