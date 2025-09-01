投信・基準価額騰落率ランキング 8月第4週（8月25日～8月29日） 投信・基準価額騰落率ランキング 8月第4週（8月25日～8月29日）



8月第4週の上昇率ランキング上位には前週に続いて中国株ファンドが並びました。「東洋・中国Ａ株ファンド『創新』２０２１（限定追加型）」と「東洋・中国Ａ株オープン『創新』」は前週に続き3週連続のランクインです。



下落ランキング上位のファンドの主な下落要因は分配金の支払いによるものです。「ＲＯＥ向上・日本厳選株式ファンド（収穫）」は1434円、「ニッセイ日本株グロースオープン（生活３Ｃ）」は600円、「Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）（自由演技（年２回））」は1000円を期中に分配しています。





○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 +15.78％ 東洋・中国Ａ株ファンド『創新』２０２１（限定追加型）

運用会社:ＳＯＭＰＯアセットマネジメント



2位 +14.92％ 東洋・中国Ａ株オープン『創新』

運用会社:ＳＯＭＰＯアセットマネジメント



3位 +11.73％ 深セン・イノベーション株式ファンド（１年決算型）

運用会社:アモーヴァ・アセットマネジメント







○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 -13.64％ ＲＯＥ向上・日本厳選株式ファンド（収穫）

運用会社:三井住友ＤＳアセットマネジメント



2位 -6.43％ ニッセイ日本株グロースオープン（生活３Ｃ）

運用会社:ニッセイアセットマネジメント



3位 -6.30％ Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）（自由演技（年２回））

運用会社:アセットマネジメントＯｎｅ



株探ニュース

