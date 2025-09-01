財務省が１日発表した２０２４年度の法人企業統計によると、金融業・保険業を除く全産業の経常利益は前年度比７・５％増の１１４兆７２８８億円と４年連続で増加し、比較可能な１９６０年度以降で過去最大を記録した。

企業の利益の蓄積を示す２４年度末の「内部留保」も前年度末比６・１％増の６３７兆５３１６億円となり、１３年連続で過去最大を更新した。

経常利益のうち、製造業は前年度比４・８％増の４０兆３５８８億円だった。認証不正問題で生産・出荷が停止していた自動車が回復したほか、原材料費の上昇分の価格転嫁が進んだ。電気機械で国内外の需要が増加し、情報通信機械でデータセンター関連の需要が押し上げたことも影響した。

非製造業の経常利益は８・９％増の７４兆３７００億円。訪日外国人客の好調な伸びを背景に、飲食業や宿泊業で客数や客単価が伸びた。製造業、非製造業とも経常利益は過去最大を記録した。

売上高は３・６％増の１６９２兆４０１８億円と４年連続の増収となり、過去最大を更新した。設備投資も７・９％増の５５兆５１５９億円と４年連続で増えた。

財務省が同日発表した２０２５年４〜６月期の全産業（金融業・保険業を除く）の経常利益は、前年同期比０・２％増の３５兆８３３８億円で過去最大となった。ただ、製造業は１１・５％減の１１兆２６７４億円と２四半期連続で減少した。米国の関税措置で、自動車などの輸出が影響を受けた。設備投資は７・６％増の１２兆８２１４億円だった。