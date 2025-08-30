¡ÚÂ®Êó¡Û´é¤«¤é½Ð·ì¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ®¿ÍÃËÀ¡ÄÉÂ±¡¤Ç»àË´³ÎÇ§¡¡»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÉßÃÏÆâ
2025Ç¯8·î30Æü¸á¸å7»þ20Ê¬¤´¤í¡¢»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÆî3¾òÀ¾8ÃúÌÜ¤Ç¡ÖÃóÎØ¾ì¤Î³¬ÃÊ¶á¤¯¤Ç¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÜ·â¤·¤¿¿Í¤«¤é·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»¥ËÚ¡¦Ãæ±û·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀ®¿ÍÃËÀ¤Ç¡¢ÃËÀ¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç¤¦¤ÄÉú¤»¤Î¾õÂÖ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´é¤«¤é½Ð·ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿³°½ý¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿È¯¸«Åö»þ¡¢¿ÈÊ¬¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÃËÀ¤Î¿È¸µ¤ÎÆÃÄê¤òµÞ¤°¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ö·ï¤È»ö¸Î¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£