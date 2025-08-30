ロッテは巨人に1-8で敗戦

オリックスはほっともっと神戸でのウエスタン・リーグ、中日戦に6-3で勝利した。初回に横山聖哉内野手の適時打で先制し、3回にも連打で加点。先発の山下舜平大投手は4回に犠飛で1点を失ったが、5回から4者連続三振を奪うなど6回2安打1失点の快投で2勝目を挙げた。

7回に宮國凌空投手が1点を失うも、8回に森友哉捕手の1号ソロと野口智哉内野手の適時二塁打で突き放した。9回に井口和朋投手が被弾したが、逃げ切り。横山が3安打と打線をけん引し、オリックスは連勝を飾った。

ソフトバンクはタマスタ筑後のウエスタン・リーグ、広島戦に12-2で快勝した。初回に2点を失ったが、直後に井上朋也内野手の適時打で同点に追いつくと、4回に渡邉陸捕手の4号ソロで勝ち越し。さらに山本恵大外野手、井上の適時二塁打などで一挙9点を奪った。

東浜巨投手は6回2失点でまとめ、2番手以降も無失点リレー。8回には石塚綜一郎捕手の適時打で12点目を挙げた。石塚と井上が2安打3打点、渡邉、山本が2安打2打点と打線が爆発した。

ロッテは浦和でのイースタン・リーグ、巨人戦に1-8で敗れた。先発の吉川悠斗投手が3回に山瀬慎之助捕手へ3ランを浴びるなど3回5失点で降板。中継ぎ陣も失点を重ね、9回には国吉佑樹投手が7号ソロなどで追加点を許した。打線は14安打を放ちながら9回の石川慎吾外野手の適時打による1点のみ。チャンスを生かせず3連敗となった。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



