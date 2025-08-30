Êø¤ìÍî¤Á¤ë±¦ÏÓ¡ÄÅû¹á²ÅÃÒ¤¬¡ÖÁ´À¹´ü¤¹¤®¤Æµã¤±¤ë¡×¡¡¾×·â¤Î2ÂÇÀÊÏ¢È¯¡Ö°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
NPBÄÌ»»225¹æ¤Ï¹â¶¶¹¨ÅÍ¤«¤éÊü¤Ã¤¿
¢£DeNA ¡¼ ÃæÆü¡Ê30Æü¡¦²£ÉÍ¡Ë
¡¡DeNA¡¦Åû¹á²ÅÃÒ¤¬26Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃæÆüÀï¤Ë¡Ö3ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¹â¶¶¹¨ÅÍÅê¼ê¤«¤é2ÂÇÀÊÏ¢È¯¥¢¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤¿¡£ÃÆ´Ý¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤Î¹ë²÷ÃÆ¤Ë¡ÖÁ´À¹´ü¤¹¤®¤Æµã¤±¤ë¡×¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Þ¥·¡¼¥ó¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤¤È¶½Ê³¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡²£ÉÍ¤ÎÌë¶õ¤Ë¥¢¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤¿¡£½é²ó¤Ë2ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¡¢1»à°ìÎÝ¤ÇÂè1ÂÇÀÊ¤¬²ó¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î5µåÌÜ¡¢153¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ï°ìÄ¾Àþ¤Ç±¦Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÃåÃÆ¡£¹â¶¶¹¨¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¤¦¤º¤¯¤Þ¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë2-2¤Ç·Þ¤¨¤¿3²ó¡¢2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¹â¤á¤ËÈ´¤±¤¿¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡£Åû¹á¤é¤·¤¤Âç¤¤Ê¸Ì¤òÉÁ¤¤¤¿°ìÈ¯¤¬ºÆ¤Ó±¦Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¡£¹â¶¶¹¨¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ÇºÆ¤ÓÊø¤ìÍî¤Á¤¿¡£¤³¤ì¤Çº£µ¨13¹æ¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡DAZN¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬¡ÖÁ´À¹´ü¡¢ºÆ¤Ó!?¡¡¥¹¥¿¥ó¥ÉÃæÃÊ¤Ø°µ´¬¤Î2ÂÇÀÊÏ¢È¯¡¡Åû¹á²ÅÃÒ Âè13¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö2016Åû¹á¤Îµ¢´Ô¡×¡ÖÅû¹á¤µ¤ó´°Á´Éü³è¤·¤Æ¤ë¤ä¤ó¡ª¡×¡ÖÂÇ¤Ã¤¿¸å¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤¬Á´À¹´ü¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¹â¶¶¹¨ÅÍ¤¬¤Þ¤¸¤«¤è¡¡¤ß¤¿¤¤¤Ê´é¤·¤Æ¤ë¤ä¤ów¡×¡Ö¤â¤¦°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤ww¡×¡Ö²£ÉÍ¤Ëµ±¤¯ÂçË¤¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£º£µ¨¤ÏÉÔ¿¶¤Ç2·³Êë¤é¤·¤âÄ¹¤¯Â³¤¤¤¿¤¬¡¢ºÆ¾º³Ê¸å¤ÏÀä¹¥Ä´¡£¤³¤Î2È¯¤ÇNPBÄÌ»»225¹æ¤È¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë