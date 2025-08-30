「Rakuten Girls」の貝佳頤（ベイジャーイー）…「正直者で嘘はつかないです」

華やかな応援パフォーマンスに日本のファンからも熱視線が向けられ、注目度が増す台湾プロ野球6球団のチアリーダー。台湾プロ野球チアの先駆けであり、台湾独自の応援スタイルの礎を築いた「Rakuten Monkeys」専属チアリーダー「Rakuten Girls」の2025シーズンメンバーに一問一答を実施。メンバーの素顔が垣間見えるさまざまな回答を紹介する。

今回、紹介するのは背番号8・貝佳頤（ベイジャーイー）さん。台湾出身で5月19日生まれもの164cm。趣味は世界中を旅すること。活動3年目。Rakuten Girls加入当時、大学在学18歳の最年少メンバーとして注目を集めた貝佳頤さん。高校時代から芸能活動を始め、加入前に出演していた台湾ガールズグループバラエティ番組「菱格世代DD52」では、その美貌から高い人気を得ていた。

貝佳頤さんは「新しい人生を経験したい」と思いRakuten Girlsに入団。スタジアムでの熱狂的な応援が大好きで活動を継続している。

◯自分の性格を一言で表すと？

「正直者で嘘はつかないです」

◯得意なことは？

「おいしいものを食べること、出かけて遊ぶこと」

◯苦手なことは？

「辛い食べもの」

◯「〇〇」が大好き！

「愛犬と一緒に旅行するのが大好き！」

リラックス方法は「家で犬と遊ぶ」

◯リラックスしたいときには何をする？

「家で犬と遊ぶ」

◯人生の最後に食べたいものは？

「火鍋、ステーキ、バーベキュー、フライドチキン、百香雙響炮（タピオカとナタデココが入ったパッションフルーツティー）」

◯苦手な食べものは？

「キュウリ」

◯生まれ変わったら何になりたい？

「世界中を旅する人」

◯携帯の待受画像は？

「愛犬」

◯つい買ってしまうものは？

「犬の服」

◯いつも持ち歩いているものは？

「モバイルバッテリー」

◯人生で1番感動したことは？

「愛犬が『握手』を覚えたこと」

「2025年もみんなが毎日幸せに過ごせますように！」

◯Rakuten Girlsとして活動していなかったら何をしてると思う？

「世界を旅する準備をしている」

◯お気に入りの美容グッズは？

「ランコムのジェニフィック アルティメ セラム」

◯美容を維持するためにやっていることは？

「毎日スキンケアの励んでいます」

◯日本で印象に残っていることは？

「京都、すき焼き」

◯2025シーズンの意気込みを聞かせて！

「2025年もみんなが毎日幸せに過ごせますように！ みんなの願いが叶いますように」

◯最後に日本のファンへ一言

「我愛日本！（日本大好きです！）」（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）