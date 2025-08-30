最年少→美女に増した大人の色気 「毎日スキンケア」台湾チアが欠かさない“持ち物”
「Rakuten Girls」の貝佳頤（ベイジャーイー）…「正直者で嘘はつかないです」
華やかな応援パフォーマンスに日本のファンからも熱視線が向けられ、注目度が増す台湾プロ野球6球団のチアリーダー。台湾プロ野球チアの先駆けであり、台湾独自の応援スタイルの礎を築いた「Rakuten Monkeys」専属チアリーダー「Rakuten Girls」の2025シーズンメンバーに一問一答を実施。メンバーの素顔が垣間見えるさまざまな回答を紹介する。
今回、紹介するのは背番号8・貝佳頤（ベイジャーイー）さん。台湾出身で5月19日生まれもの164cm。趣味は世界中を旅すること。活動3年目。Rakuten Girls加入当時、大学在学18歳の最年少メンバーとして注目を集めた貝佳頤さん。高校時代から芸能活動を始め、加入前に出演していた台湾ガールズグループバラエティ番組「菱格世代DD52」では、その美貌から高い人気を得ていた。
貝佳頤さんは「新しい人生を経験したい」と思いRakuten Girlsに入団。スタジアムでの熱狂的な応援が大好きで活動を継続している。
◯自分の性格を一言で表すと？
「正直者で嘘はつかないです」
◯得意なことは？
「おいしいものを食べること、出かけて遊ぶこと」
◯苦手なことは？
「辛い食べもの」
◯「〇〇」が大好き！
「愛犬と一緒に旅行するのが大好き！」
リラックス方法は「家で犬と遊ぶ」
◯リラックスしたいときには何をする？
「家で犬と遊ぶ」
◯人生の最後に食べたいものは？
「火鍋、ステーキ、バーベキュー、フライドチキン、百香雙響炮（タピオカとナタデココが入ったパッションフルーツティー）」
◯苦手な食べものは？
「キュウリ」
◯生まれ変わったら何になりたい？
「世界中を旅する人」
◯携帯の待受画像は？
「愛犬」
◯つい買ってしまうものは？
「犬の服」
◯いつも持ち歩いているものは？
「モバイルバッテリー」
◯人生で1番感動したことは？
「愛犬が『握手』を覚えたこと」
「2025年もみんなが毎日幸せに過ごせますように！」
◯Rakuten Girlsとして活動していなかったら何をしてると思う？
「世界を旅する準備をしている」
◯お気に入りの美容グッズは？
「ランコムのジェニフィック アルティメ セラム」
◯美容を維持するためにやっていることは？
「毎日スキンケアの励んでいます」
◯日本で印象に残っていることは？
「京都、すき焼き」
◯2025シーズンの意気込みを聞かせて！
「2025年もみんなが毎日幸せに過ごせますように！ みんなの願いが叶いますように」
◯最後に日本のファンへ一言
「我愛日本！（日本大好きです！）」（「パ・リーグ インサイト」編集部）
（記事提供：パ・リーグ インサイト）